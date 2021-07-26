Как быстро замариновать опята / depositphotos.com

Способы маринования опят, приведенные ниже, подходят и для свежих, и для замороженных грибов. Сделать такую чудесную закуску смогут даже те, кто никогда раньше не занимался консервацией. Ранее мы рассказывали о том, как мариновать грибы шампиньоны.

Перед тем, как начинать процесс маринования, переберите грибы. Выбросьте все испорченные и оставшиеся промойте под проточной водой. Чистить их не надо.

Полезный совет: в кастрюлю для варки грибов добавляйте лимонную кислоту, тогда опята не потемнеют.

Если планируете оставить закуску на зиму, закатывайте грибы в банки, которые после закатки нужно хранить в холодильнике или погребе. О том, как стерилизовать банки, мы рассказывали в другой статье. Помните, что если рассол в грибах стал мутным, то есть их уже нельзя.

Маринованные опята без закатки с чесноком и гвоздикой

Вкусный рецепт маринада / depositphotos.com
  • опята - 3 кг;
  • соль - 1.5 ст.л;
  • вода - 900 мл;
  • черный перец - 7 горошин;
  • сахар - 1 ст.л;
  • чеснок - 5 зубчиков;
  • лавровый лист - 3 шт;
  • гвоздика - 5-7 бутонов;
  • уксус - 8 ст.л;
  • растительное масло - 1-2 ст.л

Варим опята в кипятке 5 минут. Сливаем воду, заливаем холодную, добавляем 0.5 ст.л соли и варим еще 20-25 минут. Откидываем на дуршлаг.

Читайте такжеКак мариновать помидоры на зиму - 5 проверенных рецептовВ другой кастрюле кипятим 900 мл воды, засыпаем соль и специи. После того, как вода закипит, вливаем уксус. В кипящий маринад высыпаем опята и варим 5 минут. 

Выкладываем грибы в банку вместе с рассолом, заливаем маслом и закрываем крышкой. Через 3-5 дней закуску можно пробовать.

Маринованные опята - бабушкин рецепт с укропом и листьями смородины

Бабушкин рецепт маринования грибов / depositphotos.com
  • опята - 1400 гр;
  • вода - 1.2 л;
  • соль - 1 ст.л;
  • сахар - 1.5 ст.л;
  • душистый перец - 5-7 горошин;
  • лавровый лист - 1-2 шт;
  • гвоздика - 3-4 бутона;
  • уксус 9% - 50 мл;
  • укроп;
  • смородина - 2-3 листа.

Варим опята так же, как описано в рецепте № 1. В тот момент, когда опята начнут оседать на дно, добавляем уксус, дожидаемся, пока вода закипит, убираем с огня. 

Перекладываем опята в банку. Маринад снова кипятим, добавляем в него листы смородины и укроп. Варим 3-5 минут и заливаем смесью грибы. Закрываем и через месяц подаем к столу.

Как мариновать опята быстро - рецепт с корицей

Роскошная закуска для праздничного стола / depositphotos.com
  • опята - 3 кг;
  • вода - 1 л;
  • соль - 4 ч.л;
  • сахар - 2 ст.л;
  • душистый перец - 6-7 горошин;
  • гвоздика - 4-5 бутонов;
  • молотая корица - 0.5 ч.л;
  • лавровый лист - 3 шт;
  • уксусная эссенция 70% - 3 ч.л;
  • растительное масло - 1-2 ч.л

Варим опята так, как указано в рецепте № 1. После варки засыпаем их в банки.

В другой кастрюле кипятим литр воды со специями и солью, через пару минут добавляем уксус, уменьшаем огонь и оставляем провариваться. Затем заливаем грибы маринадом, заливаем маслом и закрываем крышкой. 

Через 7-10 дней закуску можно пробовать.

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Автор: Кристина Кащавцева