Консервированные грибы - лакомство, которое придется по вкусу круглый год.

Способы маринования опят, приведенные ниже, подходят и для свежих, и для замороженных грибов. Сделать такую чудесную закуску смогут даже те, кто никогда раньше не занимался консервацией. Ранее мы рассказывали о том, как мариновать грибы шампиньоны.

Перед тем, как начинать процесс маринования, переберите грибы. Выбросьте все испорченные и оставшиеся промойте под проточной водой. Чистить их не надо.

Полезный совет: в кастрюлю для варки грибов добавляйте лимонную кислоту, тогда опята не потемнеют.

Если планируете оставить закуску на зиму, закатывайте грибы в банки, которые после закатки нужно хранить в холодильнике или погребе. О том, как стерилизовать банки, мы рассказывали в другой статье. Помните, что если рассол в грибах стал мутным, то есть их уже нельзя.

Маринованные опята без закатки с чесноком и гвоздикой

опята - 3 кг;

соль - 1.5 ст.л;

вода - 900 мл;

черный перец - 7 горошин;

сахар - 1 ст.л;

чеснок - 5 зубчиков;

лавровый лист - 3 шт;

гвоздика - 5-7 бутонов;

уксус - 8 ст.л;

растительное масло - 1-2 ст.л

Варим опята в кипятке 5 минут. Сливаем воду, заливаем холодную, добавляем 0.5 ст.л соли и варим еще 20-25 минут. Откидываем на дуршлаг.

Читайте такжеКак мариновать помидоры на зиму - 5 проверенных рецептовВ другой кастрюле кипятим 900 мл воды, засыпаем соль и специи. После того, как вода закипит, вливаем уксус. В кипящий маринад высыпаем опята и варим 5 минут.

Выкладываем грибы в банку вместе с рассолом, заливаем маслом и закрываем крышкой. Через 3-5 дней закуску можно пробовать.

Маринованные опята - бабушкин рецепт с укропом и листьями смородины

опята - 1400 гр;

вода - 1.2 л;

соль - 1 ст.л;

сахар - 1.5 ст.л;

душистый перец - 5-7 горошин;

лавровый лист - 1-2 шт;

гвоздика - 3-4 бутона;

уксус 9% - 50 мл;

укроп;

смородина - 2-3 листа.

Варим опята так же, как описано в рецепте № 1. В тот момент, когда опята начнут оседать на дно, добавляем уксус, дожидаемся, пока вода закипит, убираем с огня.

Перекладываем опята в банку. Маринад снова кипятим, добавляем в него листы смородины и укроп. Варим 3-5 минут и заливаем смесью грибы. Закрываем и через месяц подаем к столу.

Как мариновать опята быстро - рецепт с корицей

опята - 3 кг;

вода - 1 л;

соль - 4 ч.л;

сахар - 2 ст.л;

душистый перец - 6-7 горошин;

гвоздика - 4-5 бутонов;

молотая корица - 0.5 ч.л;

лавровый лист - 3 шт;

уксусная эссенция 70% - 3 ч.л;

растительное масло - 1-2 ч.л

Варим опята так, как указано в рецепте № 1. После варки засыпаем их в банки.

В другой кастрюле кипятим литр воды со специями и солью, через пару минут добавляем уксус, уменьшаем огонь и оставляем провариваться. Затем заливаем грибы маринадом, заливаем маслом и закрываем крышкой.

Через 7-10 дней закуску можно пробовать.

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Автор: Кристина Кащавцева