Яблочный компот считается одним из самых полезных напитков, как минимум, потому что не вызывает аллергии, а это значит, что его смело можно давать детям. К тому же, яблоки содержат большое количество магния, кальция, калия, фосфора и железа, а также витаминов В, С, Е и РР. УНИАН расскажет, какие яблоки для компота можно брать и как готовить вкусный напиток.
- Компот из свежих яблок классический
- Компот из яблок в кастрюле с апельсином и корицей
- Рецепт компота из яблок на зиму с виноградом
- Как варить компот из яблок и ягод
Ранее мы говорили о том, как варится компот из вишни-пятиминутка и другие вариации зимней консервации.
Компот из свежих яблок классический
- Яблоки - 1 кг
- Вода - 3 л
- Сахар - 400 г
В кастрюлю налить воду, довести ее до кипения. Добавить сахар, перемешать и варить до полного его растворения. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить в кастрюлю, довести компот до кипения и проварить в течение 5-10 минут. Напиток можно пить сразу или законсервировать, перелив в стерилизованные банки.
Компот из яблок в кастрюле с апельсином и корицей
- Яблоки - 800 г
- Апельсин - 1 шт.
- Сахар - 250-300 г
- Корица молотая - 1 щепотка
- Вода - 2,5 л
Апельсин тщательно вымыть горячей водой, а затем вытереть насухо полотенцем. Так сделать 3 раза, чтобы смыть воск, которым часто обрабатывают фрукты. Затем апельсин, не очищая, нарезать кружочками или дольками, предварительно вынув косточки.
Воду вскипятить, выложить в стерилизованные банки яблоки без косточек, нарезанные дольками. Сверху - апельсины, а потом залить фрукты кипящей водой. Накрыть банки крышками и оставить на 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и корицу, довести до кипения. Перемешать и варить на медленном огне 5-10 минут. Кипящим сиропом залить фрукты в банках и закрыть крышками.
Рецепт компота из яблок на зиму с виноградом
- Яблоки - 4-5 шт.
- Виноград - для заполнения банки на 2/3 объема
- Вода - около 2 л
- Сахар - 2 стакана объемом 200 мл
Яблоки вымыть, целиком, не нарезая, выложить в банки. Виноград также помыть и целиком, гроздьями, тоже поместить в банки. Приготовить сироп - на каждый литр воды использовать 200 гр сахара, варить, помешивая до полного растворения. Воду и сахар берите, учитывая объем ваших банок. Кипящий сироп разлить по банкам, накрыть крышками.
Банки поставить в кастрюлю на деревянную решетку, залить водой до горлышка. Стерилизовать 15 минут с момента закипания воды в кастрюле. Простерилизованные банки достать из кастрюли и сразу же закатать крышками.
Как варить компот из яблок и ягод
- Красная и белая смородина - 1 кг
- Черная смородина - 100 гр
- Сливы - 1 шт.
- Абрикосы - 1 шт.
- Яблоки - 1 шт
- Груша - 0,5 шт.
- Персики - 0,5 шт.
- Апельсиновая цедра - 50 гр
- Сахар - 300 гр
- Гвоздика - 5 гр
Банки простерилизовать, вымыть смородину и выложить в емкости. Все фрукты вымыть, удалить косточки, нарезать дольками и равномерно распределить по банкам. Туда же добавить апельсиновые корки и залить ингредиенты в банках кипятком. Подождать 10 минут, затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар, проварить до полного растворения. Потом залить кипящим сиропом фрукты в банках, добавить гвоздику и закатать крышками.