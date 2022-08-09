Чем полезен компот из свежих яблок и что можно добавить в такой напиток - узнайте в материале УНИАН.

Яблочный компот считается одним из самых полезных напитков, как минимум, потому что не вызывает аллергии, а это значит, что его смело можно давать детям. К тому же, яблоки содержат большое количество магния, кальция, калия, фосфора и железа, а также витаминов В, С, Е и РР. УНИАН расскажет, какие яблоки для компота можно брать и как готовить вкусный напиток.

Ранее мы говорили о том, как варится компот из вишни-пятиминутка и другие вариации зимней консервации.

Компот из свежих яблок классический

Яблоки - 1 кг

Вода - 3 л

Сахар - 400 г

В кастрюлю налить воду, довести ее до кипения. Добавить сахар, перемешать и варить до полного его растворения. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить в кастрюлю, довести компот до кипения и проварить в течение 5-10 минут. Напиток можно пить сразу или законсервировать, перелив в стерилизованные банки.

Компот из яблок в кастрюле с апельсином и корицей

Яблоки - 800 г

Апельсин - 1 шт.

Сахар - 250-300 г

Корица молотая - 1 щепотка

Вода - 2,5 л

Апельсин тщательно вымыть горячей водой, а затем вытереть насухо полотенцем. Так сделать 3 раза, чтобы смыть воск, которым часто обрабатывают фрукты. Затем апельсин, не очищая, нарезать кружочками или дольками, предварительно вынув косточки.

Воду вскипятить, выложить в стерилизованные банки яблоки без косточек, нарезанные дольками. Сверху - апельсины, а потом залить фрукты кипящей водой. Накрыть банки крышками и оставить на 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар и корицу, довести до кипения. Перемешать и варить на медленном огне 5-10 минут. Кипящим сиропом залить фрукты в банках и закрыть крышками.

Рецепт компота из яблок на зиму с виноградом

Яблоки - 4-5 шт.

Виноград - для заполнения банки на 2/3 объема

Вода - около 2 л

Сахар - 2 стакана объемом 200 мл

Яблоки вымыть, целиком, не нарезая, выложить в банки. Виноград также помыть и целиком, гроздьями, тоже поместить в банки. Приготовить сироп - на каждый литр воды использовать 200 гр сахара, варить, помешивая до полного растворения. Воду и сахар берите, учитывая объем ваших банок. Кипящий сироп разлить по банкам, накрыть крышками.

Банки поставить в кастрюлю на деревянную решетку, залить водой до горлышка. Стерилизовать 15 минут с момента закипания воды в кастрюле. Простерилизованные банки достать из кастрюли и сразу же закатать крышками.

Как варить компот из яблок и ягод

Красная и белая смородина - 1 кг

Черная смородина - 100 гр

Сливы - 1 шт.

Абрикосы - 1 шт.

Яблоки - 1 шт

Груша - 0,5 шт.

Персики - 0,5 шт.

Апельсиновая цедра - 50 гр

Сахар - 300 гр

Гвоздика - 5 гр

Банки простерилизовать, вымыть смородину и выложить в емкости. Все фрукты вымыть, удалить косточки, нарезать дольками и равномерно распределить по банкам. Туда же добавить апельсиновые корки и залить ингредиенты в банках кипятком. Подождать 10 минут, затем воду слить в кастрюлю, добавить сахар, проварить до полного растворения. Потом залить кипящим сиропом фрукты в банках, добавить гвоздику и закатать крышками.

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