Аппетитные и сытные рецепты с вешенками понравятся всем любителям грибов.

Грибы вешенки не только вкусные и низкокалорийные, но и чрезвычайно полезные. По количеству незаменимых аминокислот и витаминов они превосходят почти все овощи и фрукты. Эти грибы добавляют в супы, тушат с овощами или соусами, жарят с картошкой и маринуют на зиму. Для блюд лучше выбирать молодые грибы - они гораздо вкуснее.

Ранее мы писали, как готовить маслята - ещё одни сезонные грибы.

Маринованные вешенки быстрые

Вешенки - 500 г.

Вода - 300 мл.

Чеснок - 2 зубч.

Душистый перец горошком - 4 шт.

Черный перец горошком - 4 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Подсолнечное масло - 50 мл.

Уксус 9% - 50 мл.

Сахар - 1 стол.л.

Соль - 1 стол.л.

Грибы промыть холодной водой и обрезать ножку. Крупные грибы разрезать на 2-3 части, а мелкие вешенки оставить целыми. Для маринада налить в кастрюлю 300 мл чистой воды, добавить сахар и соль, горошки душистого и чёрного перца, масло, лавровый лист, раздавленный чеснок. Довести маринад до кипения.

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Выложить грибы в маринад. Довести до кипения и варить на маленьком огне 8 минут. За это время грибы выделят воду и жидкости станет больше. Снять с огня грибы и остудить до комнатной температуры. Добавить уксус. Остывшие грибы выложить в стерилизованную банку. По желанию добавить лук кольцами. Закрыть стерилизованными крышками и хранить в прохладном месте.

Жареные вешенки в сметане

Вешенки - 500 г.

Сметана - 120 г.

Соль - 0.5 чайн.л.

Подсолнечное масло - 1 стол.л.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Перец черный молотый по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета. Обжарить на сковороде лук и морковь 5-7 минут. Вешенки промыть, срезать грубые участки и нарезать средними кусочками.

Выложить нарезанные грибы к овощам на сковороду и жарить 20 минут, часто помешивая. Затем добавить сметану и специи, протушить грибы ещё 5 минут и выключить огонь. Подавать вешенки со сметаной с рубленой зеленью.

Суп с вешенками и овощами

Вешенки - 200 г.

Картошка - 500 г.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Вода - 1 л.

Растительное масло - 3 стол.л.

Зелень по вкусу.

Помидор - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Грибы тщательно вымыть и нарезать небольшими кусочками. Выложить вешенки в кастрюлю с водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить вешенки 10 минут. Картошку нарезать кубиком, морковь - брусочками, лук мелко порубить. Картошку добавить в суп и варить 20 минут. По желанию в суп можно добавить макароны или крупу.

Обжарить лук и морковь на сковороде с подсолнечным маслом 5 минут. Выложить овощи в суп. Нарезать помидоры кубиком и также добавить в суп. Положить лавровый лист, посолить и поперчить суп. Варить ещё 5 минут и выключить огонь. Всыпать рубленную зелень и подавать суп к столу.

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