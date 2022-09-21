Грибы вешенки не только вкусные и низкокалорийные, но и чрезвычайно полезные. По количеству незаменимых аминокислот и витаминов они превосходят почти все овощи и фрукты. Эти грибы добавляют в супы, тушат с овощами или соусами, жарят с картошкой и маринуют на зиму. Для блюд лучше выбирать молодые грибы - они гораздо вкуснее.
Ранее мы писали, как готовить маслята - ещё одни сезонные грибы.
Маринованные вешенки быстрые
- Вешенки - 500 г.
- Вода - 300 мл.
- Чеснок - 2 зубч.
- Душистый перец горошком - 4 шт.
- Черный перец горошком - 4 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Подсолнечное масло - 50 мл.
- Уксус 9% - 50 мл.
- Сахар - 1 стол.л.
- Соль - 1 стол.л.
Грибы промыть холодной водой и обрезать ножку. Крупные грибы разрезать на 2-3 части, а мелкие вешенки оставить целыми. Для маринада налить в кастрюлю 300 мл чистой воды, добавить сахар и соль, горошки душистого и чёрного перца, масло, лавровый лист, раздавленный чеснок. Довести маринад до кипения.
Выложить грибы в маринад. Довести до кипения и варить на маленьком огне 8 минут. За это время грибы выделят воду и жидкости станет больше. Снять с огня грибы и остудить до комнатной температуры. Добавить уксус. Остывшие грибы выложить в стерилизованную банку. По желанию добавить лук кольцами. Закрыть стерилизованными крышками и хранить в прохладном месте.
Жареные вешенки в сметане
- Вешенки - 500 г.
- Сметана - 120 г.
- Соль - 0.5 чайн.л.
- Подсолнечное масло - 1 стол.л.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Перец черный молотый по вкусу.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета. Обжарить на сковороде лук и морковь 5-7 минут. Вешенки промыть, срезать грубые участки и нарезать средними кусочками.
Выложить нарезанные грибы к овощам на сковороду и жарить 20 минут, часто помешивая. Затем добавить сметану и специи, протушить грибы ещё 5 минут и выключить огонь. Подавать вешенки со сметаной с рубленой зеленью.
Суп с вешенками и овощами
- Вешенки - 200 г.
- Картошка - 500 г.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Вода - 1 л.
- Растительное масло - 3 стол.л.
- Зелень по вкусу.
- Помидор - 1 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
Грибы тщательно вымыть и нарезать небольшими кусочками. Выложить вешенки в кастрюлю с водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить вешенки 10 минут. Картошку нарезать кубиком, морковь - брусочками, лук мелко порубить. Картошку добавить в суп и варить 20 минут. По желанию в суп можно добавить макароны или крупу.
Обжарить лук и морковь на сковороде с подсолнечным маслом 5 минут. Выложить овощи в суп. Нарезать помидоры кубиком и также добавить в суп. Положить лавровый лист, посолить и поперчить суп. Варить ещё 5 минут и выключить огонь. Всыпать рубленную зелень и подавать суп к столу.