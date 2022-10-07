У украинцев не принято закрывать тыкву на зиму, хотя в других странах это довольно популярная закуска. Многие украинцы даже не догадываются, каким вкусным этот корнеплод становится в маринованном виде. Сладкая тыква на зиму - это отличный десерт или легкий перекус, а соленая маринованная тыква хорошо сочетается с мясными блюдами или добавляется в салаты.
Маринованная тыква как манго с апельсином
- Тыква - 1 кг.
- Лимон - 0.5 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Лимонная кислота - 1 ч. л.
- Сахар - 250 г.
Тыкву очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками и выложить в кастрюлю. Лимон и апельсин мелко нарезать и удалить косточки. Добавить к тыкве сахар, цитрусы и лимонную кислоту, перемешать. Оставить тыкву мариноваться на 3 часа. Затем поставить тыкву на маленький огонь на 10 минут, регулярно помешивая.
Разложить тыкву с цитрусами по стерилизованным банкам и залить банки сиропом. Закатать банки стерилизованными крышками. Перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем. Оставить до полного остывания.
Тыква на зиму к соленым блюдам
- Тыква - 1 кг.
- Вода - 500 мл.
- Уксус - 2 ст.л.
- Гвоздика - 10 шт.
- Душистый перец - 8 шт.
- Сахар - 1.5 стак.
- Соль - 1 ч.л.
- Мускатный орех - 1 чайн.л.
- Палочка корицы - 1 шт.
- Имбирь - 0.5 чайн.л.
Тыкву почистить и нарезать кубиками. Выложить тыкву в кастрюлю, добавить сахар, соль и уксус, залить теплой водой. Оставить тыкву мариноваться на ночь.
Гвоздику, душистый перец, корицу и имбирь выложить в марлю и завязать в "мешочек". Опустить в кастрюлю с тыквой и варить тыкву 10 минут. Затем вытянуть мешочек со специями. Разложить тыкву по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
Тыква как ананас на зиму
- Тыква - 600 г.
- Сахар - 4 ст. л.
- Корица - 0.5 ч.л.
- Гвоздика - 3 шт.
- Перец душистый - 6-7 горошин.
- Уксус 9% - 1,5 ст. л.
- Вода - 400 мл.
Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. В кастрюлю налить воду, добавить душистый перец и гвоздику. Довести до кипения и добавить сахар. Варить тыкву 10-20 минут в зависимости от возраста (поздние варятся дольше).
Перед выключением добавить в воду уксус. Разложить тыкву по стерилизованным банкам и залить маринадом. Закрыть прокипяченными крышками.