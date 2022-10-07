Маринованная тыква - необычная и очень вкусная закуска, которую легко приготовить.

У украинцев не принято закрывать тыкву на зиму, хотя в других странах это довольно популярная закуска. Многие украинцы даже не догадываются, каким вкусным этот корнеплод становится в маринованном виде. Сладкая тыква на зиму - это отличный десерт или легкий перекус, а соленая маринованная тыква хорошо сочетается с мясными блюдами или добавляется в салаты.

Маринованная тыква как манго с апельсином

Тыква - 1 кг.

Лимон - 0.5 шт.

Апельсин - 1 шт.

Лимонная кислота - 1 ч. л.

Сахар - 250 г.

Тыкву очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками и выложить в кастрюлю. Лимон и апельсин мелко нарезать и удалить косточки. Добавить к тыкве сахар, цитрусы и лимонную кислоту, перемешать. Оставить тыкву мариноваться на 3 часа. Затем поставить тыкву на маленький огонь на 10 минут, регулярно помешивая.

Разложить тыкву с цитрусами по стерилизованным банкам и залить банки сиропом. Закатать банки стерилизованными крышками. Перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем. Оставить до полного остывания.

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Тыква на зиму к соленым блюдам

Тыква - 1 кг.

Вода - 500 мл.

Уксус - 2 ст.л.

Гвоздика - 10 шт.

Душистый перец - 8 шт.

Сахар - 1.5 стак.

Соль - 1 ч.л.

Мускатный орех - 1 чайн.л.

Палочка корицы - 1 шт.

Имбирь - 0.5 чайн.л.

Тыкву почистить и нарезать кубиками. Выложить тыкву в кастрюлю, добавить сахар, соль и уксус, залить теплой водой. Оставить тыкву мариноваться на ночь.

Гвоздику, душистый перец, корицу и имбирь выложить в марлю и завязать в "мешочек". Опустить в кастрюлю с тыквой и варить тыкву 10 минут. Затем вытянуть мешочек со специями. Разложить тыкву по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

Тыква как ананас на зиму

Тыква - 600 г.

Сахар - 4 ст. л.

Корица - 0.5 ч.л.

Гвоздика - 3 шт.

Перец душистый - 6-7 горошин.

Уксус 9% - 1,5 ст. л.

Вода - 400 мл.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. В кастрюлю налить воду, добавить душистый перец и гвоздику. Довести до кипения и добавить сахар. Варить тыкву 10-20 минут в зависимости от возраста (поздние варятся дольше).

Перед выключением добавить в воду уксус. Разложить тыкву по стерилизованным банкам и залить маринадом. Закрыть прокипяченными крышками.

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