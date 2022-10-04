Ягоды облепихи содержат практически все известные витамины - A, B, C, H, E, PP, К. Также в них много аскорбиновой кислоты, поэтому чай из облепихи очень полезен при простуде. Ранее мы подробно говорили о том, в чем польза облепихи, а сейчас поделимся лучшими рецептами из этой ягоды.
- Варенье из облепихи без стерилизации
- Желе из облепихи на зиму
- Компот из облепихи и яблок
- Облепиха на зиму для чая с медом и лимоном
Если вам интересно, как сохранить ягоды облепихи на зиму в свежем виде, то советуем простой вариант - тщательно вымыть ягоды, обсушить, затем разложить по пакетам или пластиковым контейнерам. Плотно закрыть и отправить в морозилку, оставив там на хранение не больше, чем на год.
Варенье из облепихи без стерилизации
- облепиха - 1,5 кг;
- сахар - 1,5 кг.
Ягоды перебрать, вымыть, выложить в эмалированную кастрюлю. Засыпать сахаром, не перемешивая, оставить на 10-12 часов. По истечение указанного времени поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения, варить 5 минут. Разлить по банкам и закатать.
Желе из облепихи на зиму
- облепиха - 2 кг;
- сахар - 2 кг.
Облепиху вымыть, выложить в кастрюлю, включить средний огонь и дождаться, пока ягоды закипят, после этого убавить огонь до минимального. Кипящие ягоды накладывать деревянной ложкой в дуршлаг, быстро перетирать и выливать массу в отдельную емкость. Полученную массу смешать с сахаром, накрыть крышкой и оставить на ночь. Утром разлить по банкам, закрыть крышками и поставить в холодильник.
Компот из облепихи и яблок
- облепиха - 1 кг;
- яблоки - 1 кг;
- вода;
- сахар - 3 стакана.
Вымыть банки, выложить в каждую из них 1\3 от всего количества ягод. Туда же добавить яблоки, нарезанные дольками. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут. Слить жидкость обратно в кастрюлю, поставить на огонь, а в каждую банку всыпать по стакану сахара. Когда жидкость закипит, разлить ее по банкам и закатать их крышками.
Облепиха на зиму для чая с медом и лимоном
- облепиха - 1.5 стакана;
- мед - 250 гр;
- лимон или лайм - 1 шт.
Ягоды вымыть и обсушить, смешать с указанным количеством меда и пропустить через мясорубку или блендер. Туда же добавить нарезанный лимон без косточек и снова измельчить. Переложить массу в банку, закрыть крышками и отправить в холодильник.