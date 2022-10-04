Как сохранить облепиху в свежем виде и какие заготовки можно сделать из нее - узнайте в материале УНИАН.

Ягоды облепихи содержат практически все известные витамины - A, B, C, H, E, PP, К. Также в них много аскорбиновой кислоты, поэтому чай из облепихи очень полезен при простуде. Ранее мы подробно говорили о том, в чем польза облепихи, а сейчас поделимся лучшими рецептами из этой ягоды.

Если вам интересно, как сохранить ягоды облепихи на зиму в свежем виде, то советуем простой вариант - тщательно вымыть ягоды, обсушить, затем разложить по пакетам или пластиковым контейнерам. Плотно закрыть и отправить в морозилку, оставив там на хранение не больше, чем на год.

Варенье из облепихи без стерилизации

облепиха - 1,5 кг;

сахар - 1,5 кг.

Ягоды перебрать, вымыть, выложить в эмалированную кастрюлю. Засыпать сахаром, не перемешивая, оставить на 10-12 часов. По истечение указанного времени поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения, варить 5 минут. Разлить по банкам и закатать.

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Желе из облепихи на зиму

облепиха - 2 кг;

сахар - 2 кг.

Облепиху вымыть, выложить в кастрюлю, включить средний огонь и дождаться, пока ягоды закипят, после этого убавить огонь до минимального. Кипящие ягоды накладывать деревянной ложкой в дуршлаг, быстро перетирать и выливать массу в отдельную емкость. Полученную массу смешать с сахаром, накрыть крышкой и оставить на ночь. Утром разлить по банкам, закрыть крышками и поставить в холодильник.

Компот из облепихи и яблок

облепиха - 1 кг;

яблоки - 1 кг;

вода;

сахар - 3 стакана.

Вымыть банки, выложить в каждую из них 1\3 от всего количества ягод. Туда же добавить яблоки, нарезанные дольками. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10 минут. Слить жидкость обратно в кастрюлю, поставить на огонь, а в каждую банку всыпать по стакану сахара. Когда жидкость закипит, разлить ее по банкам и закатать их крышками.

Облепиха на зиму для чая с медом и лимоном

облепиха - 1.5 стакана;

мед - 250 гр;

лимон или лайм - 1 шт.

Ягоды вымыть и обсушить, смешать с указанным количеством меда и пропустить через мясорубку или блендер. Туда же добавить нарезанный лимон без косточек и снова измельчить. Переложить массу в банку, закрыть крышками и отправить в холодильник.

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