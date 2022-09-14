Орехи можно употреблять в чистом виде, добавлять их в салаты или выпечку. Зимние ореховые заготовки - еще один удачный вариант применения суперфуда. Ранее мы говорили о том, как сварить ореховое варенье и можно ли есть орехи каждый день, а сегодня поделимся уникальными рецептами из орехов на зиму.
Аджика на зиму с орехами - рецепт
- грецкие орехи - 1 стакан;
- острый перец - 400 гр;
- чеснок - 250 гр;
- соль - 150 гр;
- кориандр - 2 ч.л;
- зерна горчицы - 1 ч.л;
- базилик - 1 пучок;
- петрушка - 1 пучок.
Грецкие орехи обжарить на сковороде в течение 10 минут, добавить острый перец и чеснок, измельчить блендером. Переложить в глубокую емкость, добавить нарезанную петрушку, базилик, измельченные зерна горчицы и кориандр. Посолить, перемешать. Разложить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками.
Сладости из грецких орехов - рецепт с медом
- миндаль - 100 гр;
- кешью - 100 гр;
- арахис - 100 гр;
- грецкий орех - 50 гр;
- мед - 200 мл.
Перебрать орехи, высыпать их на сковороду и поджарить в течение 10 минут (в качестве альтернативы можно воспользоваться духовкой). Остудить орехи, высыпать в стерилизованную банку, сверху залить медом. Закрыть крышками и отправить в кладовую - настаиваться.
Как приготовить козинаки из орехов
- грецкие орехи - 500 гр;
- мед - 100 гр;
- сахар - 50 гр.
Орехи измельчить ножом, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Добавить мед и сахар, готовить, помешивая, пока сахар не растворится, а сама смесь не приобретет вязкую консистенцию. Расстелить на столе пергамент, переложить на него смесь и остудить в течение пары минут. Смочить руки водой, сформировать из медово-ореховой смеси прямоугольный пласт 6-7 мм толщиной. Нарезать на кусочки, дать остыть и хранить в пергаменте.