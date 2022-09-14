Как сделать смесь из меда и орехов и почему аджика с орехами - мастхэв вашего погреба - узнайте в материале УНИАН.

Орехи можно употреблять в чистом виде, добавлять их в салаты или выпечку. Зимние ореховые заготовки - еще один удачный вариант применения суперфуда. Ранее мы говорили о том, как сварить ореховое варенье и можно ли есть орехи каждый день, а сегодня поделимся уникальными рецептами из орехов на зиму.

Аджика на зиму с орехами - рецепт

грецкие орехи - 1 стакан;

острый перец - 400 гр;

чеснок - 250 гр;

соль - 150 гр;

кориандр - 2 ч.л;

зерна горчицы - 1 ч.л;

базилик - 1 пучок;

петрушка - 1 пучок.

Грецкие орехи обжарить на сковороде в течение 10 минут, добавить острый перец и чеснок, измельчить блендером. Переложить в глубокую емкость, добавить нарезанную петрушку, базилик, измельченные зерна горчицы и кориандр. Посолить, перемешать. Разложить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками.

Сладости из грецких орехов - рецепт с медом

миндаль - 100 гр;

кешью - 100 гр;

арахис - 100 гр;

грецкий орех - 50 гр;

мед - 200 мл.

Перебрать орехи, высыпать их на сковороду и поджарить в течение 10 минут (в качестве альтернативы можно воспользоваться духовкой). Остудить орехи, высыпать в стерилизованную банку, сверху залить медом. Закрыть крышками и отправить в кладовую - настаиваться.

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Как приготовить козинаки из орехов

грецкие орехи - 500 гр;

мед - 100 гр;

сахар - 50 гр.

Орехи измельчить ножом, обжарить на сковороде в течение 5 минут. Добавить мед и сахар, готовить, помешивая, пока сахар не растворится, а сама смесь не приобретет вязкую консистенцию. Расстелить на столе пергамент, переложить на него смесь и остудить в течение пары минут. Смочить руки водой, сформировать из медово-ореховой смеси прямоугольный пласт 6-7 мм толщиной. Нарезать на кусочки, дать остыть и хранить в пергаменте.

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