Квашеная капуста считается национальным продуктом во многих странах, ее широко используют в салатах и гарнирах.

Квашеная капуста всегда была и будет прекрасным дополнением как к обеду, так и к праздничному столу. Существует несколько проверенных способов, как можно быстро заквасить капусту. Этот рецепт быстрого приготовления еще никого не подводил.

Хрустящая и сочная квашеная капуста не раз выручала многих хозяек. Особенно, когда времени на приготовление обеда или ужина остается немного, очень кстати держать при себе такую вкусную заготовку.

Рецепт хрустящей квашеной капусты

Наверняка никто не станет спорить, что квашеная капуста – универсальный продукт. Это и самостоятельное блюдо, так и один из составляющих ингредиентов многих других.

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Как легко и быстро заквасить капусту?

Ингредиенты

Белокочанная капуста – 0,5 кг

Морковь – 1 шт

Вода – 2 ст.

Соль – 30 г

Сахар – 70 г

Уксус столовый 9% – 100 мл

Масло растительное – 100 мл

Пошаговый рецепт приготовления

1. Первым делом необходимо приготовить рассол. Для этого кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль и масло. Все ингредиенты при этом должны полностью раствориться. После приготовления оставляем рассол остывать.

2. Капусту моем, тонко нарезаем на полоски и хорошенько разминаем.

3. Морковь трем, добавляем к капусте и перемешиваем.

4. Капусту с морковью плотно укладываем в предварительно приготовленные чистые банки, заливаем рассолом и через какое-то время добавляем уксус.

5. Банки с капустой крепко закрываем крышками и ставим их в прохладное место.

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