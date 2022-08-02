Как готовится быстрая закуска из свежих помидор и какие еще бывают рецепты - узнайте в материале УНИАН.

Консервированные помидоры - вкусная и пикантная закуска, которую многие хозяюшки заготавливают на зиму. Для того, чтобы получить аппетитное лакомство, не обязательно их именно консервировать - можно сделать маринованные острые помидоры, как быструю закуску. УНИАН поделится несколькими лучшими рецептами для вас и вашей семьи.

Ранее мы говорили о том, как заготовить помидоры черри на зиму.

Острые помидоры по-корейски с чесноком

помидоры - 2 кг

болгарский перец - 2 шт

острый перец - 1 шт

чеснок - 2 головки

петрушка - 1 пучок

винный уксус - 100 мл

растительное масло - 100 мл

сахар - 80 г

соль - 2 ст.л.

Болгарский и острый перец очистить от семян и измельчить, так же поступить с чесноком. Мелко нарежьте петрушку, смешать ее с получившейся смесью, а затем добавить сахар, уксус, масло и соль. Помидоры разрезать на несколько частей и удалить плодоножки. Выложить помидоры на дно банки и полить частью смеси. Так сделать несколько раз. В конце, когда закончатся ингредиенты, закрыть банку, потрясти ее несколько раз и оставить на 4-5 часов в холодильнике.

Острые помидоры - закуска с морковью

болгарский перец - 2-3 шт

чеснок - 5 зубчиков

морковь - 1 шт

помидоры - 1 кг

паприка - 0.5 ч.л

молотый чёрный перец - по вкусу

сахар - 50 гр

соль - 1 ст.л

уксус 9% - 1 ст.л

растительное масло - 2-3 ст.л

приправа для корейской моркови - 0.5 ч.л

несколько веточек укропа

несколько веточек петрушки

несколько веточек кинзы

Болгарский перец очистить от семян, вместе с чесноком измельчить его в блендере. Морковь натереть на терке для варианта по-корейски. Помидоры нарезать крупными кусками, убрать плодоножки. Смешать их с паприкой и черным перцем. В отдельной емкости соединить сахар, соль, уксус, масло и приправу для моркови, добавить измельченную зелень.

Выложить в банку помидоры, сверху покрыть частью измельченного перца, затем - морковь и зелень, в конце залить маринадом. Повторять процедуру, пока не закончатся ингредиенты, закрыть банку, потрясти ее и оставить в холодильнике на 6-8 часов.

Зеленые маринованные острые помидоры

морковь - 1 шт

соль - 1 ст.л

сахар - 2 ст.л

зеленые помидоры - 1 кг

острый перец - 1 шт

чеснок - 8 зубчиков

репчатый лук - 1 шт

молотый кориандр - 1 ч.л

растительное масло - 100 мл

семена кориандра - 1 ч.л

уксус 9% - 2 ст.л

петрушка - 0.5 пучка

Морковь натереть на терке для варианта по-корейски, выложить в миску, добавить половину соли и сахара, тщательно помять руками. Помидоры нарезать тонкими кружочками, перец избавить от семян и тоже нарезать. Измельчить чеснок и лук. Помидоры смешать с морковью, всыпать соль и сахар, кориандр, чеснок и перемешать.

Разогреть на сковороде масло, репчатый лук обжарить до золотистого оттенка. Добавить перец, семена кориандра и готовить еще 30 секунд. Выложить зажарку в миску с овощами, добавить уксус и измельченную петрушку, перемешать. Накрыть крышкой или тарелкой, поставить что-то тяжелое, как груз, и убрать в холодильник на сутки.

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