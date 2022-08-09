Сколько по времени солятся помидоры и какой рецепт лучше всего - узнайте в материале УНИАН.

Малосольные помидоры - закуска, которая нравится практически всем. Ее можно приготовить быстро и просто, чтобы регулярно угощать родных, а также использовать рецепт для зимней заготовки. УНИАН расскажет, как засолить помидоры на зиму, чтобы получилось вкусно.

Ранее мы говорили о том, как сделать маринованные огурцы с уксусом и без на зиму.

Малосольные помидоры в пакете

Помидоры - 1 кг

Соль - 1 ст.л

Сахар - 1 ч.л

Чеснок - 4 зубчика

Укроп - 1 пучок

Помидоры вымыть и высушить, вырезать плодоножки, а с обратной стороны сделать небольшие надрезы. Сложить овощи в чистый полиэтиленовый пакет, добавить соль, сахар, измельченный чеснок и зелень. Пакет завязать и встряхнуть, чтобы все ингредиенты перемешались. Можно дополнительно положить заготовку в еще один пакет, чтобы сок из помидоров не вытек. Мариновать помидоры 2-3 дня при комнатной температуре, затем переложить в контейнер и убрать в холодильник.

Малосольные помидоры с чесноком и зеленью быстрого приготовления

Помидоры - 10 шт

Вода - 1 л

Чеснок - 6-7 зубчиков

Соль - 2 ст.л

Сахар - 1 ст.л

Укроп, петрушка - 1 пучок

Зелень измельчить, чеснок натереть на терке. Помидоры помыть, высушить, надрезать крест-накрест примерно до середины. Внутрь помидоров, прямо в надрезы, выложить начинку из зелени и чеснока. Переместить помидоры в кастрюлю и залить их маринадом из соли и сахара, растворенных в воде. Накрыть помидоры тарелкой, а сверху поставить груз. Выдерживать 1-2 дня в теплом месте, затем убрать в холодильник.

Полезный лайфхак: если вы хотите, чтобы помидоры промариновались быстрее, то вместо рассола из соли и сахара используйте лимонный сок - в таком случае томаты будут готовы уже через 5 часов.

Малосольные помидоры кусочками с медом и зеленью

Помидоры - 500 г

Чеснок - 10 г

Мёд - 20 г

Уксус винный белый - 5 мл

Укроп свежий - 10 г

Петрушка свежая - 10 г

Перец душистый горошком - 3 шт.

Соль - по вкусу

Помидоры вымыть, обсушить полотенцем, удалить плодоножки. Нарезать томаты дольками, выложить в миску. Чеснок, нарезанный кружочками, добавить к овощам. Затем посыпать томаты измельченной зеленью, посолить, влить уксус, добавить мед и перемешать всё. Накрыть тарелку пищевой пленкой и отправить помидоры в холодильник на 30 минут, а затем подавать на стол.

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