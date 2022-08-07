Как правильно готовить грибы и о чем нужно знать, маринуя грибы на зиму - читайте в материале УНИАН.

Маринованные грибы - популярная закуска, которая нравится многим украинцам. Ее можно легко приготовить дома, особенно сейчас, когда начался активный сезон сбора грибов. Ранее мы говорили о том, какие грибы можно собирать сейчас, а сегодня поделимся простыми рецептами зимней заготовки.

Маринованные грибы с чесноком на зиму

Грибы - 1 кг

Чеснок - 3 зубчика

Вода - 1 л

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Уксус 9% - 2,5 ст. л.

Перец горошком - 5-8 шт.

Гвоздика (по желанию) - 2 шт.

Лавровый лист - 3 шт.

Листья смородины - 4 шт.

Укроп - 2 зонтика

Грибы почистить, тщательно промыть под проточной водой. Нарезать небольшими кусочками, опустить в кипящую воду и варить 20 минут с момента закипания. Откинуть грибы на дуршлаг и снова промыть водой. Снова переложить грибы в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала грибы, добавить соль, сахар, перец, лавровый лист, зонтики укропа и листья смородины. Варить маринад 10 минут на среднем огне, затем добавить уксус и варить еще 10 минут.

Банки простерилизовать, разложить в них зубчики чеснока, грибы и затем вылить маринад. Закатать банки, перевернуть, укутать, дождаться полного остывания и убрать в темное прохладное место.

Обалденные маринованные шампиньоны

Шампиньоны - 1 кг

Чеснок - 4 зубчика

Гвоздика - 4 бутона

Перец черный горошком - 4-6 шт.

Перец душистый горошком - 2 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Уксус столовый 9% - 5 ст. л

Масло растительное - 2 ст. л

Соль - 1 ст. л

Сахар - 0,5 ст. л

Вода - 500 мл

Вымыть шампиньоны, очистить их, отрезать ножки. В кастрюлю налить воду, выложить крупно нарезанный чеснок и все остальные ингредиенты, довести маринад до кипения, затем влить уксус. Высыпать грибы в маринад, проварить в кипящей воде 5 минут и выключить плиту. Такие маринованные грибы можно есть сразу или закатать в банки. Если вам больше нравится второй вариант, то не забудьте простерилизовать банки.

Ранее мы подробно говорили о том, как стерилизовать банки кипятком.

Маринованные грибы белые

Белые грибы - 1 кг

Соль - 1 ст.л

Сахар - 2 ч.л

Лавровый лист - 2 шт

Гвоздика - 2 шт

Черный перец горошком - по вкусу

Душистый перец горошком - 5 шт

Уксус 9% - 50 мл

Грибы промыть, приготовить соляной раствор (на 1 л воды 1 ст.л соли) и вымочить в нем грибы 20 минут. Такой раствор поможет избавиться не только от паразитов, но и от мха, и от лесной грязи. Затем грибы сразу почистить, промыть и отварить в подсоленной кипящей воде 20 минут. Не забывать снимать пену и выключить огонь, как только грибы опустятся на дно кастрюли. Налить в миску воду, добавить лед и быстро переложить туда грибы, чтобы сохранить их упругость.

Приготовить маринад - в холодную воду выложить все ингредиенты, довести до кипения, затем варить 10 минут. В конце влить уксус, проварить 5 минут, выложить грибы. Варить грибы в маринаде 15-20 минут в зависимости от размера грибов. В конце переложить грибы в подготовленные банки, залить маринадом, закатать.

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