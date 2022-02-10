Готовая заправка для борща значительно упростит приготовление этого супа.

Ароматный и сытный борщ - частый гость на украинском столе. Этот многокомпонентный суп требует немало усилий и времени на нарезку и обжарку всех овощей. Любители борща могут значительно упростить себе жизнь, приготовив заправку для борща. С ней приготовление блюда займет не больше 40 минут, а ваших активных действий понадобится минимум.

Добавлять заправку в борщ нужно примерно в конце приготовления. Сначала сварите овощной или мясной бульон, затем добавьте картофель и капусту (если в заправке нет капусты). Заправку следует добавлять в суп когда картошка станет мягкой. На 5 л борща используйте примерно 400 г заправки.

Заправка для борща с буряком и помидорами

Свёкла - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Подсолнечное масло - 650 г.

Сахар - 200 г.

Соль - 130 г.

Уксус 9% - 100 мл.

Душистый перец - 15 шт.

Лавровый лист - 5 шт.

Вода - 150 г.

Свеклу, морковь и лук измельчить в кухонном комбайне. Все овощи выложить в большую кастрюлю, залить маслом и половиной уксуса. Перемешать, чтобы масло равномерно покрыло овощи. Добавить воду, накрыть крышку и тушить овощи 15 минут.

Помидоры измельчить в блендере. В кастрюлю с овощами вылить томатное пюре и остальной уксус. Добавить сахар, соль, перец и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить всё вместе 40 минут, периодически помешивая овощи. Заправку переложить в стерилизованные банки, перевернуть вверх дном и остудить. После этого она готова.

Заправка для борща с капустой

Свекла - 3 кг.

Лук - 1 кг.

Морковь - 1 кг.

Капуста - 1 кг.

Помидоры - 1 кг.

Сахар - 200 г.

Соль - 3 ст. л.

Растительное масло - 250 г.

Уксус 9% - 125 г.

Свеклу и морковь измельчить в кухонном комбайне, лук мелко нарезать. Помидоры перемолоть блендером. Капусту нашинковать. Все овощи переложить в большую кастрюлю. К овощам добавить сахар, растительное масло, соль, уксус. Довести до закипания на большом огне, затем убавить огонь до среднего и тушить 30 минут. Готовую заправку разложить по стерилизованным банкам, укутать одеялом и дать остыть.

Заправка для борща с перцем

Свекла - 3 кг.

Морковь - 1 кг

Лук - 1 кг.

Помидоры - 1 кг.

Болгарский перец - 5 шт.

Растительное масло - 220 г.

Соль - 3 ст.л.

Сахар - 200 г.

Уксус 9% - 125 г.

Читайте такжеОтбивные из свинины на сковороде: блюда из сочного мяса и 4 рецепта маринадаМорковь и свеклы натереть на терке или измельчить в кухонном комбайне. Переложить в кастрюлю, посыпать сахаром и солью. Влить в кастрюлю масло и поставить кастрюлю на средний огонь. Тушить 15 минут. Нарезать лук полукольцами и выложить к овощам, тушить ещё 5 минут. Помидоры нарезать полукольцами, перец - соломкой. Все овощи тушить вместе 25 минут на небольшом огне.

Готовую горячую заправку разложить по стерилизованным банкам. Закрыть крышками, накрыть банки пледом и оставить до полного остывания.

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