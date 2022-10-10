Простой рецепт томатной пасты на зиму публикует УНИАН.

Томатная паста - полезная домашняя заготовка для борща, соусов, рагу и мясных блюд. Такая консервация обязательно должна быть в каждом погребе. Конечно, купить пасту в магазине гораздо проще, но её состав будет сомнительным, а запах и вкус не сравнятся с домашней пастой.

Классическая домашняя томатная паста

Помидоры - 2 кг.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Сахар - 1 стол.л.

Соль - 1 чайн.л.

Яблочный уксус - 1 стол.л.

Большую кастрюлю наполовину наполнить водой и довести до кипения. Опустить в кипяток надрезанные помидоры на 5 минут. Снять с помидоров кожицу. Произвольно нарезать лук и очищенные помидоры.

В кастрюлю выложить томаты и тушить на минимальном огне 5 минут. Затем добавить лук и тушить всё вместе ещё 15 минут. Сок из кастрюли рекомендуется сливать. Затем измельчить овощи блендером или мясорубкой. Добавить в томатное пюре сахар и соль, выложить лавровый лист. По желанию можно добавить любые другие специи.

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Варить томатное пюре до загустения на небольшом огне. Это займет примерно 2 часа. В конце варки добавить уксус. Банки и крышки простерилизовать. Разлить горячую томатную по банкам. Хранить томатную пасту в прохладном и темном месте.

Томатная паста на зиму в духовке

Помидоры - 4,5 кг.

Оливковое или подсолнечное масло - 2 ст.л.

Соль - 2 ст.л.

Лимонная кислота - 0.5 ч.л.

Томаты разрезать на 4 части или пополам, если овощи мелкие. На сковороде разогреть масло и протушить помидоры, пока кожура не начнет легко отделяться от мякоти. Пропустить помидоры через сито или дуршлаг, чтобы отделить мякоть от кожуры и семян.

В томатную пасту добавить соль и лимонную кислоту, перемешать. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180 градусах 3-4 часа. Готовую горячую пасту разложить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

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