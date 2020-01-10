Пристайко: украинские специалисты не подтверждают, что место авиакатастрофы в Иране зачистили бульдозерами

Министр уточнил, что украинские специалисты находятся на месте катастрофы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские специалисты не подтверждают информацию о том, что место катастрофы самолета в Иране было зачищено бульдозерами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Офисе президента.

В частности, его попросили прокомментировать сообщения, что в Иране место катастрофы украинского самолета было зачищено бульдозерами.

Министр заявил, что на месте катастрофы происходят работы по уборке объектов, которые имеют отношение к самолету.

Он выразил сожаление, что обломки самолета "разбросаны на довольно большой территории, включая определенный населенный пункт".

"Люди имеют доступ, и, будем называть честно, (собирают) и фрагменты самолета, и даже определенные фрагменты, которые можно было собрать, фрагменты тел", - заявил Пристайко.

"Мы сейчас с помощью иранской власти смогли забрать всех лишних посторонних (людей). То, что были фотографии бульдозерами – наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти фотографии", - заявил Пристайко.

Министр уточнил, что украинские специалисты находятся на месте катастрофы.

"Подтверждение направления от нашей команды, мы переспрашивали, не было. Это очень большая территория. Наша команда работает там, где есть наибольшее количество остатков", - заявил министр.

Ранее в Интернете появились снимки, на которых было видно, как бульдозеры якобы зачищают место крушения от обломков самолета.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.