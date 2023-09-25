В приюте находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара, остальные с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту пожара в приюте для животных "Котобаза" в Голосеевском районе Киева, в результате которого семь животных погибли и многие получили ожоги.

"По факту жестокого обращения с животными следователи полиции Киева начали уголовное производство. Ранее следователи начали уголовное производство по факту пожара в приюте для животных", - сообщается в Телеграм-канале МВД Украины.

В Нацполиции напоминают, что 23 сентября, около 23:00 возник пожар в приюте для животных на улице Заболотного в Киеве. Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, остальные с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

Видео дня

"Сейчас следователи полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия), а также по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По закону жестокое обращение с животными наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет. В то же время такие действия, совершенные в отношении двух и более животных, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Пожар на Котобазе - что известно

Пожар в приюте для котов "Котобаза" в Голосеевском районе Киева произошел вечером 23 сентября. Основательница приюта Наталья Петрушенкова считает, что поджог мог организовать кто-то умышленно и подозревает в преступлении местных волонтеров.

Вас також можуть зацікавити новини: