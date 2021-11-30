Безбилетный пассажир не сумел устоять на ногах после того, как перепрыгнул через турникет.

Пассажир киевского метрополитена пытался проехаться в нем билета, однако получил мгновенное наказание за это.

Курьезное видео, снятое очевидцем, сегодня опубликовал один из столичных Телеграм-каналов.

На кадрах можно увидеть, как парень перепрыгивает через турникет, однако внезапно падает за ним, не сумев удержаться на ногах.

"Карма в действии", - коротко описывает происходящее автор публикации.

Когда и где именно произошел данный инцидент - не сообщается.

Как известно, сегодня разовая поездка в коммунальном транспорте Киева стоит восемь гривень.

Повышение стоимости проезда в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Автор: Виолетта Орлова