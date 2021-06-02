За это решение проголосовали 337 народных депутатов.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5415 об усовершенствовании процедуры страховых выплат медикам, которые получили инвалидность в результате COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 337 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в ст. 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Как говорится в пояснительной записке, эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года, который Бюджетный кодекс определяет с 1 января по 31 декабря.

Читайте такжеБолее 2 тысяч украинцев прошли реабилитацию за счет ФСС, в том числе и после COVID-19При этом в Фонд социального страхования начинают поступать документы от медицинских работников, которые во время выполнения профессиональных обязанностей заболели коронавирусной болезнью в 2020 году, однако группа инвалидности медико-социальными экспертными комиссиями таким работникам установлена только в 2021 году.

"Следовательно, Фонд не имеет правовых оснований на проведение страховых выплат медицинским работникам, которым группа инвалидности установлена за пределами календарного года", - говорится в пояснительной записке.

Поэтому проектом закона предлагается установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медработникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в результате заболевания COVID-19 в течение одного года со дня заболевания.

Страховки медиков в связи с коронавирусом

С 1 июля 2020 года в Украине действует закон о страховых выплатах медикам или их семьям, которым предусмотрена компенсация от государства, если медицинский работник признан инвалидом в результате COVID-19 и если болезнь привела к смерти.

По решению Кабмина, если медицинскому работнику, который переболел COVID-19, будет установлена ​​инвалидность первой группы, то он должен получить 840 тыс. 800 грн, если вторая группа инвалидности - 735 тыс. 700 грн, третья группа - 630 тыс. 600 грн.

В случае смерти медицинского работника, связанной с профессиональным заболеванием, семья погибшего медика должна получить 1 млн 575 тыс. 500 грн.

13 апреля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что в случае смерти медицинского работника процедура выплаты его семье компенсации "более-менее работает". По его данным, на 1 апреля такие страховые выплаты получили 83 семьи на общую сумму 132 млн грн. При этом он заявил, что медики, переболевшие COVID-19 и ставшие инвалидами, практически не получают средств от государства.

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Автор: Антонина Доломанжи