В целом ФСС профинансировал предоставление одноразовой помощи за средства Фонда для семей 98 работников учреждений здравоохранения.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности помощь в размере 227 тыс. грн выплачена для семей лаборанта из Тернопольской области, а также врача по медицине неотложных состояний из Ровенской области.

В сообщении говорится, что в целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 98 работников учреждений здравоохранения.

В Фонде обратили внимание, что после завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники фонда находятся на связи со всеми лицами, имеющими право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы.

Читайте такжеВ Украине более 200 тысяч пострадавших и их семей получили повышенные страховые выплаты"Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая