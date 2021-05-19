Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания на COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности помощь в размере 227 тыс. грн выплачена для семей лаборанта из Тернопольской области, а также врача по медицине неотложных состояний из Ровенской области.
В сообщении говорится, что в целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 98 работников учреждений здравоохранения.
В Фонде обратили внимание, что после завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники фонда находятся на связи со всеми лицами, имеющими право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы.
Читайте такжеВ Украине более 200 тысяч пострадавших и их семей получили повышенные страховые выплаты"Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты", - говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украине могут изменить правила выдачи больничных
- Более 2 тысяч украинцев прошли реабилитацию за средства ФСС, в том числе и после COVID-19
- Семьи 12 медиков, умерших от коронавируса, получили 19 миллионов гривень страховки
- В Украине в апреле общая продолжительность больничных выросла на 65%
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram