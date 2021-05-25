Всего Фонд профинансировал разовую помощь семьям 116 медработников.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 4 миллиона гривень на разовое пособие членам 18 семей медиков, которые умерли от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

В частности страховую выплату получат близкие медиков из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областей, а также из города Киева.

«Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.

Всего Фонд профинансировал разовую помощь семьям 116 медиков.

В ФССУ напомнили, что размер указанной выплаты составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2 197 гривень до 2 270 гривень, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц