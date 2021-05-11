Всего по состоянию на сегодня ФСС профинансированы государственные пособия для семей 105 медицинских работников.

Для 12 семей медицинских работников, которые умерли в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал единовременные страховые выплаты за счет средств госбюджета на общую сумму 19,42 млн грн.

Читайте такжеБолее 2 тысяч украинцев прошли реабилитацию за счет ФСС, в том числе и после COVID-19Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн выплачено для семей медицинской сестры общей практики – семейной медицины с Запорожской области, медицинской сестры, а также фельдшера медицины неотложных состояний с Киевской области, врача общей практики – семейного врача из Кировоградской области, медицинской сестры процедурного кабинета из Тернопольской области, медицинской сестры терапевтического отделения с Черкасской области, врача-инфекциониста детской поликлиники из Черниговской области и врача-рентгенолога из Киева.

Страховая выплата в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн профинансирована для семей врача по медицине неотложных состояний из Ровенской области, семейного врача из Закарпатской области, врача по ультразвуковой диагностике из Ивано-Франковской области и врача-анестезиолога из Одесской области.

В сообщении говорится, что в целом по состоянию на сегодня ФСС профинансированы государственные пособия для семей 105 медицинских работников.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отмечается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая