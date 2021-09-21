Средний размер больничного за год вырос на 14%.

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, которое предоставляется Фондом социального страхования в случае болезни, травмы, ухода за больным членом семьи, самоизоляции от COVID-19, составлял почти 369,65 гривни по итогам января-августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что за тот же период прошлого года сумма пособия за один день больничного составила 324,15 грн - рост в этом году составляет 14%.

Увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине, пояснили в Фонде.

"Основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. Страхователям предоставлена ​​возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID-19 в Украине", - добавила пресс-служба.

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Согласно сообщению, по итогам восьми месяцев 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в случае болезни, травмы, самоизоляции или ухода за больными детьми на сумму более 9,9 миллиарда гривен - это почти на 62% больше, чем за тот же период 2020 года.

В Фонде отметили, что пособия финансируются в полном объеме, однако сегодня имеются задержки в сроках финансирования материального обеспечения, связанные с непокрытием потребности в расходах поступлениями на счет ФССУ.

На сегодня в Украине 79% учреждений здравоохранения уже формируют электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, другие должны перейти на них до 1 октября.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве и членам их семей за август.

Автор: Анна Бредихина