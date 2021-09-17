Средства перечислены в полном объеме для почти 200 тыс. человек.

Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за август.

Средства перечислены в полном объеме для почти 200 тыс. человек. Выплаты таких пособий осуществляются в следующем месяце за предыдущий, отметили в ФСС.

С начала года для пострадавших вследствие профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве, в частности в случае острых профболезней COVID-19, а также членов их семей было профинансировано более 7,7 млрд грн ежемесячных страховых выплат.

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ФСС осуществляет страхование на случай временной или стойкой потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего. В каждом из указанных случаев предусмотрены страховые выплаты непосредственно пострадавшим или членам их семей.

В Фонде пояснили, что ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии с определенной МСЭК степени нетрудоспособности. Также страховую выплату ежемесячно получают члены семей потерпевших в случае их смерти.

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Автор: Ирина Погорелая