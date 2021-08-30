По итогам января–июля 2021 года потребность в расходах Фонда по больничным листам выросла на 65,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 9 млрд грн.

В июле работодатели подали в Фонд социального страхования (ФСС) заявления-расчеты на оплату 207,8 тыс. листков нетрудоспособности своих работников на сумму почти 809,6 млн грн.

Всего в течение июля Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для компенсации утраченного заработка за более 2 млн 147 тыс. дней, говорится в сообщении на сайте ФСС.

В ФСС напомнили, что по итогам января–июля 2021 года потребность в расходах Фонда по больничным листам выросла на 65,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 9 млрд грн.

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"Финансирование пособий по временной нетрудоспособности осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которой зависит дата финансирования материального обеспечения", - говорится в сообщении.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру. Если работнику открыт электронный больничный, он сообщает об этом работодателю сразу после создания врачом медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

2. Листок нетрудоспособности или е-больничный (в электронном или распечатанном виде) передают на рассмотрение в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).

3. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.

4. Страхователь подает заявление-расчет в Фонд (по бумажным и е-больничным нужно подавать отдельные заявления-расчеты), после чего осуществляется перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя. Узнать, перечислены ли Фондом средства, застрахованные лица могут в телеграм-канале ФСС https://t.me/socialfund по тегу #финансирование_страховщиков, где ежедневно обновляется информация о состоянии финансирования заявлений-расчетов.

5. Выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

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Автор: Ирина Погорелая