Также в Фонде сориентировали украинцев по срокам, когда можно ждать выплат по е-больничным.

В 2021 году более 3 млн украинцев находились на оплачиваемом Фондом социального страхования (ФСС) больничном. ФСС профинансировал для них более 5 млн листков нетрудоспособности, которые их работодатели проработали, рассчитали и подали в Фонд на оплату.

Как получить помощь от Фонда соцстрахования по электронному больничному

● Финансирование помощи по временной нетрудоспособности осуществляется на основании заявления-расчета, которое работодатель оформляет и подает в Фонд по соответствующему электронному больничному. Поэтому именно дата получения Фондом заявления от работодателя, а не дата создания е-больничного влияет на время получения помощи.

● После того, как врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности (об этом поступит сообщение от E-health), и за ним автоматически сформируется е-больничный, нужно уведомить об этом работодателя любым удобным обоим способом – например, по телефону.

● Свидетельством того, что электронный больничный успешно сформировался, является его наличие в личном кабинете застрахованного лица на веб-портале Пенсионного фонда. При необходимости работник может убедиться в наличии е-больничного, авторизовавшись на веб-портале с помощью электронной подписи или BankId.

● Также о создании е-больничного сообщит Пенсионный фонд с помощью SMS - в уведомлении будет указан номер е-больничного и период его действия. Однако такое SMS поступит, только если застрахованное лицо предварительно зарегистрировалось на портале и в настройках предоставило согласие на дистанционное информирование.

● Работодатель (а также все работодатели по совместительству) будут видеть е-больничный в своих кабинетах страхователей со дня его открытия, но начнут назначения пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.

● Когда е-больничный изменит свой статус на "готово к уплате", работодатель начнет процедуру назначения им помощи – сначала электронный документ передадут на рассмотрение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятия решения – 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного (датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия е-больничного, а для больничных по беременности и родам – восьмой день с даты открытия).

● Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст его в ФСС на оплату. На этот этап отведено не более 5 рабочих дней. В ФСС посоветовали подавать заявления-расчеты в электронном виде с помощью специализированного программного обеспечения (заявление-расчет можно подать через соответствующий интерфейс на веб-портале Пенсионного фонда, сейчас он не имеет функциональной реализации).

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● Именно дата получения Фондом заявления-расчета повлияет на время финансирования помощи. Поэтому работникам стоит не терять связь со своим работодателем и интересоваться состоянием подачи заявления.

● После того, как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграмм-канале ФСС: https://t.me/socialfund.

● Чтобы ориентироваться в ежедневной отчетности Фонда нужно знать точную дату, когда заявление-расчет по больничному было принято на финансирование. Ее можно уточнить непосредственно у работодателя, или в отделении Фонда, где оно зарегистрировано.

● Информация о состоянии финансирования обновляется в телеграм-канале по тегу #финансирование_оперативно. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока деньги поступят на счет работодателя – эта информация отображается по тегу #фінансування_страхувальників в разрезе регионов.

● Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Фонда.

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