С 1 октября 2021 года все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.

После старта реформы больничных в июне 2021 года украинские работодатели подали на оплату более 2 миллионов электронных листков нетрудоспособности своих работников. Сумма начисленных по е-больничным пособий составила уже почти 5 миллиардов гривень.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

В Фонде напомнили, что дата финансирования пособия по электронному больничному напрямую зависит от даты подачи по нему заявления-расчета работодателем – так же как и по бумажному листку нетрудоспособности.

"Поэтому, чтобы следить за состоянием финансирования онлайн, нужно знать точную дату подачи заявления – работники могут узнать его непосредственно у работодателя, или в отделении Фонда, где он зарегистрирован. Контакты в разрезе регионов (необходимо назвать свой идентификационный код)", – отметили в ФССУ.

Сообщается, что работодатель выплачивает пособие работнику в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, либо сразу после поступления средств от Фонда.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2021 года все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.

В июне прошлого года стартовал переходный этап запуска е-больничных по всей Украине.

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