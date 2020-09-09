За 2019 год страховые компании Украины выплатили более 14 млрд грн.

Страховой рынок Украины по объему собранных страховых премий в валютном эквиваленте в 2019 году, как и годом ранее, сохранил место в ТОП-10 наиболее динамичных рынков мира.

Об этом говорится в отчете Swiss Re.

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В 2019 году украинский рынок рискового страхования занял 53-е место в мире (в 2018 году – 55-е), улучшение показателей произошло благодаря росту объема предоставления страховых услуг в валютном эквиваленте на 22,1%.

Рынок страхования жизни

Рост рынка страхования жизни в валютном эквиваленте на 26,5%, который в 2019 году занял 79-е место в мире (в 2018 году – 81-е).

По словам Вице-президента Лиги страховых организаций Украины Александра Залетова, за 2019 год страховые компании Украины осуществили страховые выплаты населению и предприятиям в размере более 14 млрд грн., что на 12,9% больше, чем за 2018 год. В том числе более 10% возмещено благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными перестраховщиками и перестраховочными брокерами из стран-членов ОЭСР (преимущественно из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Австрии, США, Франции и др.).

Рынок страхования в Украине

8 сентября 2020 года в Нацбанке анонсировали новый закон о страховании.

Национальный банк Украины 1 июля выбрал победителя конкурсного отбора на должность главы Департамента по надзору за страховым рынком, им стала бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Ольга Максимчук.

Верховная Рада в 2019 году приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Нацбанк с 1 июля 2020 года получил полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

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Автор: УНИАН