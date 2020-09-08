Проект закона "О страховании", в частности, должен снять преграды для оформления договоров страхования в электронной форме.

Национальный банк Украины в ближайшее время представит предложения по проекту новой редакции Закона Украины "О страховании".

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанке со ссылкой на директора Департамента НБУ по надзору за страховым рынком Ольгу Максимчук.

"Мы активно работаем над обновлением нормативно-правовой базы регулирования и надзора. Поэтому ряд положений о безвыездном надзоре, о применении мер воздействия, о сертификации временных администраторов и особенностях их назначения, и о прозрачных структурах собственности уже находятся на конечной стадии разработки. Положение об инспекционных проверках находится на завершающем этапе обсуждения с рынком. Эти документы положат начало дискуссии со страховым рынком по дальнейшему развитию надзора", - цитирует пресс-служба Масимчук.

Она отметила, что основной функционал департамента - это осуществление пруденциального дистанционного надзора за страховым рынком, и его главная цель - не наказать компании за нарушения, а выявить их потенциальные риски до того, как они приведут к нарушению законодательства, или, по крайней мере, обеспечить надлежащее сопровождение компании на пути к самостоятельному устранению этих нарушений.

"Первым шагом всегда будет диалог со страховщиком. И, повторюсь, мы постараемся предупреждать нарушения, применяя пропорциональный и риск-ориентированный подход. Для этого будут установлены определенные уровни соблюдения требований к платежеспособности, на которые регулятор будет реагировать. На первом этапе это будут меры раннего вмешательства, которые обратят внимание компании на возможные последствия выявленных рисков. При этом компании будет предоставлена возможность объяснить ситуацию и представить планы по устранению этих рисков и улучшению ее финансовых показателей", - приводятся в сообщении слова Максимчук.

Директор департамента НБУ подчеркнула, что только при отсутствии эффективного двустороннего диалога и продолжении нарушения законодательных требований страховщиком будут применяться другие меры воздействия, предусмотренные законодательством.

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Также, по словам Максимчук, проект закона "О страховании" должен окончательно снять преграды для оформления любых договоров страхования в электронной форме и вообще предоставить страховым компаниям гораздо больше свободы по форме и наполнению договоров.

"Это расширит каналы их взаимодействия с клиентами, а большинство процессов сможет происходить полностью дистанционно, от оформления договора до урегулирования страховых случаев. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать операционные расходы и повысит оперативность многих процессов страховщика, что особенно актуально и важно в период действия карантина, и будет положительно влиять на непрерывность в работе страховщиков", - приводятся в сообщении слова Максимчук.

Рынок страхования в Украине

Национальный банк Украины 1 июля выбрал победителя конкурсного отбора на должность главы Департамента по надзору за страховым рынком, им стала бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Ольга Максимчук.

Верховная Рада в 2019 году приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанк с 1 июля 2020 года получил полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

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Автор: Екатерина Жирий