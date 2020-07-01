НБУ избрал главу нового департамента по надзору за страховым рынком

Им стала бывший член Нацкомфинуслуг Ольга Максимчук.

Национальный банк Украины выбрал победителя конкурсного отбора на должность главы Департамента по надзору за страховым рынком, им стала бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Ольга Максимчук.

Победитель данного конкурса была представлена в ходе онлайн-брифинга НБУ, посвященного принятию регулятором с 1 июля полномочий по регулированию рынков небанковских финансовых услуг в рамках закона о "сплите".

Новое подразделение создано в результате трансформации организационной структуры Национального банка Украины для обеспечения эффективного выполнения функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг и будет осуществлять надзор за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками.

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Ольга Максимчук имеет двадцатилетний опыт работы в страховом бизнесе, в 2015-2020 годах работала членом Нацкомфинуслуг.

Как сообщал УНИАН, на должность директора новосозданного Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины по результатам открытого отбора назначена Ольга Гурбич, которая ранее занимала должность члена Нацкомфинуслуг.

Верховная Рада приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получил полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

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