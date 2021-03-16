Руководители финансовых учреждений будут приглашены Нацбанком на рассмотрение актов о правонарушениях для дачи объяснений либо возражений относительно допущенных нарушений.

По результатам проверки отчетности за второе полугодие 2020 года Национальный банк установил, что обязательные финансовые нормативы нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов.

Об этом сообщил Нацбанк на своем официальном сайте.

"Национальный банк Украины по результатам проверки отчетности за второе полугодие 2020 года установил ряд нарушений обязательных финансовых нормативов, которые влияют на платежеспособность страховых компаний и кредитных союзов. Обязательные финансовые нормативы нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что регулятор зафиксировал факты непредставления отчетности 15 страховщиками и 14 кредитными союзами. Страховые компании, которые не предоставили отчетность, длительное время имели сложности с соблюдением обязательных финансовых нормативов.

По результатам нарушений Национальный банк составил соответствующие акты и направил финансовым учреждениям, которые имеют право в течение семи рабочих дней со дня получения акта предоставить Национальному банку письменные возражения или объяснения относительно совершенного нарушения.

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Руководители финансовых учреждений будут приглашены Нацбанком на рассмотрение актов о правонарушениях для дачи объяснений либо возражений относительно допущенных нарушений.

"Приглашение будет направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты такого рассмотрения", - сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины в марте 2021 года ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках, чтобы обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и Национального банка.

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Автор: Богдан Слуцкий