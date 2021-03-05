Регулятор разрешил членам инспекционной группы получать удаленный доступ к документам.

Национальный банк Украины ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам в банках, чтобы обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и Национального банка.

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"Проведение инспекционных проверок в помещении объекта проверки иногда было затруднено из-за перехода банков на удаленную форму работы. Поэтому Национальному банку необходимо было нормативно урегулировать проведение инспекционных проверок в условиях карантина и ввести дистанционный подход", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 5 марта 2021 года членам инспекционной группы разрешено получать удаленный доступ к документам и информации объекта проверки и использовать сменные носители информации.

"Обмен информацией и документами с банком также может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий в режиме реального времени или путем направления по защищенным каналам связи", - говорится в сообщении.

Членам инспекционной группы также разрешено получать удаленный доступ к системам автоматизации банка. Встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка могут проводиться в режиме видеоконференции.

Документы, которые используются во время инспекционной проверки, могут подаваться в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений страны на период карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

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Автор: Богдан Слуцкий