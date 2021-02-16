Медицинские работники, которые вследствие острой профессиональной болезни на COVID-19 получили устойчивую потерю трудоспособности, в частности, инвалидность, получают от Фонда социального страхования (ФСС) ежемесячные страховые выплаты.

Читайте такжеБольничные от Фонда соцстрахования в Украине выросли больше чем на 20%Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, указано, что эти выплаты финансируются для лиц, находившихся на иждивении медицинских работников в случае их смерти.

В ФСС сообщили, что такие выплаты ежемесячно финансируются Фондом для медицинского работника в течение всей его жизни или до полного восстановления здоровья. Их размер в объеме 100% компенсирует потерпевшему утраченный заработок согласно установленной МСЭК степени потери трудоспособности.

"По состоянию на сегодня Фондом соцстрахования осуществляются ежемесячные страховые выплаты для 16 медицинских работников, которые имеют степень потери трудоспособности от 5% до 80%. Также ежемесячные страховые выплаты получают 35 иждивенцев в случае смерти медицинского работника", - говорится в сообщении.

ФСС направил 295 тыс. грн на финансирование ежемесячных страховых выплат за январь для указанных лиц. Из них на ежемесячные выплаты для медицинских работников – 92 тыс. грн, для лиц, находившихся на иждивении умерших медицинских работников, – 203 тыс. грн.

"Ежемесячная выплата для одного медика от Фонда составляет от 710,79 грн до 21 тыс. 970 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая", - уточнили в ФСС.

В Фонде напомнили, что помимо ежемесячных страховых выплат, Фонд профинансировал для указанных лиц единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию и компенсировал медицинским работникам утраченный за время лечения острой профессиональной болезни заработок. Для медицинских работников, которым была установлена инвалидность, или для их семей в случае смерти медика, Фондом также были профинансированы одноразовые страховые выплаты за средства госбюджета в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней».

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