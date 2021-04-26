Киберстрахование называют одним из ключевых рынков для роста страхования и перестрахования.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют, что более высокая вероятность киберинцидентов будет препятствовать краткосрочному изменению динамики страховых возмещений, что предполагает снижение прибыльности киберстраховщиков.

Как пишет Фориншурер, в течение 2020 года страховщики имущества и от несчастных случаев, обеспечивающие киберзащиту, заявили о значительно более высоких убытках, чем в предыдущие годы.

"В среднесрочной перспективе значительное повышение тарифов наряду с более жесткими условиями страхового покрытия, как ожидается, будет способствовать восстановлению показателей андеррайтинга. Однако более высокая вероятность киберинцидентов, особенно атак с использованием программ-вымогателей будет препятствовать краткосрочному снижению размера выплат", - отмечает Fitch.

Согласно анализу данных, собранных из дополнительной отчетности киберстраховщиков, прямые премии (DWP) по киберстрахованию как по автономным, так и по пакетным полисам выросли на 22% в 2020 году, до $7,2 млрд.

Отражая повышенный спрос на конкретную киберзащиту, а также заинтересованность страховщиков в уменьшении двусмысленности в страховом покрытии киберрисков, включенных в полисы, премии за автономное покрытие увеличились за год на 29%.

"Спрос обусловлен необходимостью в экспертных знаниях в области управления рисками и страховой защите компаний любого размера из-за случаев сетевых вторжений, краж данных и инцидентов, связанных с программами-вымогателями, которые значительно увеличились за последние два года", - отмечает Fitch.

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Киберстрахование называют одним из ключевых рынков для роста страхования и перестрахования. Ожидается, что для поддержки этого быстрорастущего сегмента потребуются огромные суммы капитала.

Как отмечает Фориншурер, учитывая потенциальный масштаб убытков, которые могут возникнуть в результате значительного киберинцидента, в сочетании с последствиями, которые могут наступить из-за киберпотерь, существует реальная потребность в конкретных и адаптированных продуктах, подкрепленных надежным и адекватным капиталом.

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Автор: Александр Топчий