Информация об "автогражданке" стабильно отображается в приложении "Дия".

Реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) полностью возобновил работу после масштабной хакерской атаки на сайты государственных учреждений Украины в ночь с 13 на 14 января.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"Сегодня полностью возобновил работу реестр МТСБУ. Граждане могут получать онлайн-сервисы, которые касаются данных о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об "автогражданке" (вид страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств - УНИАН) стабильно отражается в приложении "Дия".

Читайте такжеВ Microsoft рассказали о вирусе, который использовался при атаках на украинские госсайты

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. На главных страницах некоторых сайтов были размещены сообщение провокационного характера.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

Вчера, 19 января, в телепрограмме "Сниданок з 1+1" министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что все услуги на сайте "Дия", работа которого была приостановлена в результате хакерской атаки 14 января, возобновят свою работу до конца дня 19 января. Министр подчеркнул, что сам сайт "Дия" уже возобновил свою работу и работает стабильно.

Вас также могут заинтересовать новости: