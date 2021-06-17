Законопроект ужесточает требования к обеспечению платежеспособности страховщиков, а также предлагает дифференцированный подход к оценке платежеспособности компаний.

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает внесение ряда изменений в действующий рынок страховых услуг для его осовременивания и усовершенствования.

За законопроект «О страховании» (№5315) проголосовали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как объяснила, докладывая по законопроекту, один из его авторов – депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева, документ унормирует деятельность страховщиков по договорам страхования, посредников и взаимодействие с потребителями.

"Законопроект также позволит Национальному банку перейти от лицензирования по видам страхования к лицензированию по классам страхования", – сказала она.

Читайте такжеНБУ избрал главу нового департамента по надзору за страховым рынкомСогласно тексту законопроекта, документ ужесточает требования к обеспечению платежеспособности страховщиков, предлагает дифференцированный подход к оценке платежеспособности компаний в зависимости от их объемов деятельности и рискованности операций, а также от классов страхования, по которым осуществляется деятельность.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, главная цель документа, чтобы на страховом рынке работали прозрачные эффективные компании, которые не подвергают своих клиентов рискам невыплаты возмещения.

Верховная Рада в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля 2020 года перешли к Национальному банку Украины, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку занимается регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

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Автор: Богдан Слуцкий