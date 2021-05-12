По словам Михаила Радуцкого, за более чем год пандемии деньги получили лишь несколько человек, хотя пострадали гораздо больше.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает очень острой проблему со страховыми выплатами медикам, которые в результате COVID-19 получили инвалидность.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

"Проблема со страховыми выплатами медикам, которые в результате COVID-19 получили инвалидность, очень острая. За более чем год пандемии деньги получили лишь несколько человек. Хотя пострадали гораздо больше", - отметил он.

По словам депутата, их комитет разработал законопроект №5415, который позволит усовершенствовать механизм страховых выплат.

Радуцкий пояснил, что в законе "О защите населения от инфекционных болезней" указано, что страховую выплату предоставляют медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. В то же время Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

"Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, заболевшему в 2020 году, а группу инвалидности получил в 2021-м", - подчеркнул он.

Так, предлагается убрать из законодательства привязку к календарному году и предоставить возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

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В то же время Радуцкий отметил, что законопроект решает лишь одну из проблем, которые мешают медицинским работникам оперативно получать страховые выплаты, тогда как большинство вопросов касаются нормативно-правовой базы, изменения в которой должно предложить Министерство здравоохранения.

Также на вопрос, какие сейчас существуют возможности и механизмы для повышения зарплат медицинским работникам, депутат заявил, что уровень зарплат медиков в определенной степени зависит от объема финансирования Программы медицинских гарантий (ПМГ).

"Комитет будет настаивать, чтобы правительство выполнило норму закона, - профинансировало ПМГ в размере 5% от ВВП. В отличие от прошлого года мы видим существенное увеличение поступлений от таможни и налоговой. И считаем, что это позволит значительно увеличить расходы на медицину", - подытожил Радуцкий.

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Автор: Таня Поляковская