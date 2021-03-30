Согласно закону, стоимость "пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективном использовании бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (№5064).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 307 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что помощь в связи с беременностью и родами назначается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства родителей.

В то же время, это положение не касается, в частности женщин - военнослужащих Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Службы внешней разведки. Покрытие расходов на выплату указанного вида государственной помощи этим категориям женщин осуществляется за счет соответствующих бюджетов.

Также закон предусматривает, что для организации бюджетного финансирования стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок, и не засчитывается в размер помощи при рождении первого и каждого следующего ребенка.

Ранее было определено, что стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", согласно бюджетному финансированию, составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи.

Как отметил, представляя законопроект, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, "первый раз" пакет малыша "будет закупаться через систему Prozorro".

"Конечная стоимость "пакета малыша" будет определена именно на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно прозрачный аукцион определит конечную стоимость. Упадет ли качество "пакета малыша"? Нет, потому что будет выписано в технических условиях", - сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он "будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств при финансировании социальной одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"В результате мы получим снижение расходов из государственного бюджета с целью реализации закупки товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к снижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров. Качество каждого товара указано в технических требованиях в тендерной документации и будет соблюдено. В свою очередь, конечная цена будет определяться в процессе аукциона", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская