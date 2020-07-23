Глобальный перестраховочный капитал cократился на 6% в первом квартале 2020 года

Общий глобальный перестраховочный капитал на конец 2019 года составлял 625 млрд долларов.

С конца 2019 года до конца первого квартала 2020 года глобальный перестраховочный капитал сократился на 6% и составил 590 млрд долларов.

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Об этом сообщает «Фориншурер», ссылаясь на данные страхового и перестраховочного брокера Aon. Сокращение обусловлено падением рынка традиционного перестрахования на 6% и падением альтернативного капитала на 4%.

В отчете о состоянии рынка перестрахования говорится о сокращении общего перестраховочного капитала на $35 млрд. на конец первого квартала 2020 года, когда традиционный капитал завершит квартал с премиями на $499 млрд., а альтернативный перестраховочный капитал – $91 млрд.

В то время как традиционные перестраховщики наблюдали воздействие COVID-19, которые повлияли на результаты капитала в конце первого квартала, альтернативный капитал "заморожен" на $15 млрд.

Общий глобальный перестраховочный капитал на конец 2019 года составлял 625 млрд долларов, что было обусловлено сильным ростом традиционного капитала после падения в 2018 году.

В середине года пролонгации договоров были в основном доступны для страховщиков, хотя с различными результатами, обусловленными временными рамками, структурой и ограничениями емкости в пиковых зонах.

Спрос на перестраховочную защиту оставался довольно стабильным, так как был снят ряд связанных с правительством прикрытий, что было компенсировано некоторыми основными игроками, стремящимися обеспечить дополнительные емкости, чтобы застраховать возможные убытки от сезона ураганов.

Тем не менее, страховщики смогли обеспечить необходимый лимит с учетом уже заявленных претензий, связанных с COVID-19, будущей неопределенности в отношении макроэкономических тенденций и влияния на объем премий пандемии в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Фонд соцстраха выплатил 2,6 миллиона гривень на больничные по изоляции от COVID-19.

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