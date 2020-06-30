Фонд соцстраха выплатил 2,6 миллиона гривень на больничные по изоляции от COVID-19
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 2,6 млн грн на оплату больничных, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения.
Как сообщила пресс-служба ФССУ, фонд компенсировал утраченный заработок за время изоляции для около 2,3 тыс. застрахованных лиц, из которых около 250 человек - медицинские работники.
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"Размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа. В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование осуществлено ФССУ на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением правительства на безвозвратной основе.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.
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