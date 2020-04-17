Итальянский страховой гигант выплатит дивиденды, несмотря на призывы ЕС этого не делать

Даже если окончательное влияние кризиса COVID-19 будет оставаться неопределенным, нет никаких сомнений в стабильности группы, объяснил один из представителей компании.

Крупнейший итальянский страховщик Generali выплатит дивиденды за 2019 год двумя траншами и заявил о добровольном сокращении зарплаты на уровне топ-менеджеров.

Намерение компании противоречит призывам Евросоюза наоборот приостановить выплату дивидендов и выкуп акций, а также рассмотреть возможность отсрочки бонусов для обеспечения непрерывности услуг во время пандемии коронавируса, пишет Фориншурер.

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Первый транш Generali выплатит в размере 0,50 евро за акцию в мае, другую часть собирается выплатить до конца 2020 года при условии оценки советом директоров капитала и соответствия его нормативным требованиям.

Компания объяснила такие действия тем, что «все требования для продления выплаты дивидендов по 2019 год обоснованы».

«Даже если окончательное влияние кризиса COVID-19 будет оставаться неопределенным, нет никаких сомнений в стабильности группы», – заявил один из представителей Generali.

Как сообщал УНИАН, международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила свой прогноз относительно выручки пассажирских перевозок авиаперевозчиков в 2020 году.