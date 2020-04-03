"Укрпошта" вводит специальное страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом

Также компания вводит 15-процентную надбавку к зарплате для всех сотрудников почтовых отделений и служб курьерской доставки, работающих в условиях карантина.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» вводит систему специального страхования для сотрудников на случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в сети Facebook.

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Кроме этого, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, сотрудник может получить 25 тыс. гривен на восстановление и лечение в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным.

Также компания будет предоставлять 15-процентную надбавку к зарплате для всех сотрудников почтовых отделений (начальники, операторы, почтальоны), служб курьерской доставки, работающих в условиях карантина.

В «Укрпоште» подчеркнули, что 70-75% процентов отделений и объектов уже обеспечены средствами защиты, организована подвозка сотрудников к местам работы в условиях отсутствия городского и междугороднего транспорта, а также планируется создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» и интернет-портал поиска и доставки лекарств Liki24.com запускают бесплатную доставку лекарств в регионы Украины на период карантина.

Также компания запускает с 24 марта благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медицинские учреждения Украины, а компания доставит их до двери медучреждения бесплатно.

Справка УНИАН. «Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тыс. отделений.