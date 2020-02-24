НБУ назвал победителя тендера на медицинское страхование 3,5 тысячи сотрудников

До этого три года здоровье сотрудников страховала компания "Альфа Страхование".

Национальный банк Украины заявил о намерении заключить договор на три года о добровольном медицинском страховании своих 3,5 тысячи сотрудников со страховой компанией "Краина".

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Об этом говорится в системе ProZorro.

До этого три года здоровье сотрудников страховала компания "Альфа Страхование".

По условиям тендера планируется приобрести четыре программы добровольного медицинского страхования, из которых ориентировочно: «Классик» - для 2 тысяч 446 человек, «Престиж» - 940 человек, «Элит» - 100 человек и «ВИП» - 14 человек. Срок оказания услуг - 36 месяцев.

Ожидаемая стоимость закупки услуг по медицинскому страхованию составляла 72 миллиона гривень. СК "Краина" предложила цену 58 миллионов гривень.

В тендере также принимали участие страховые компании «Крона», «Провидна», СК «Альфа Страхование»