Совершению преступления способствовал чиновник Министерства обороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных сил в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило через закупку так называемых комплектов продуктов. Это предусматривало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда.

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В НАБУ объяснили, что цена комплекта формировалась с учетом всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой).

"То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки. В результате таких махинаций, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено заключением комплексной товароведческой и экономической экспертизы. Часть этих средств в дальнейшем вывели под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения отелей в Республике Хорватия и другой недвижимости", - отметили в бюро.

Отмечается, что совершению преступления способствовал чиновник Министерства обороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге. В общем, о подозрении сообщили бывшему руководителю Департамента Минобороны, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков, физическому лицу. Квалификация: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация) УК Украины.

В НАБУ также проинформировали, что после начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки уменьшили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Кроме того, после внесения НАБУ и САП предложений по устранению причин и условий продуктовой сделки, Минобороны приняло соответствующие меры: порядок закупки сейчас изменился, введены отдельные пилотные проекты.

Другие дела НАБУ - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине и Польше прошли обыски по делу закупки вооружения по завышенным ценам. "Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ раскрыло сенсационные детали громкого дела "смотрящего" за Киевом. За схемой стоит преступная организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

"Ее члены использовали так называемую "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало", - отметили в НАБУ.

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