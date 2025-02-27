За 2023-2024 годы группа незаконно завладела земельными участками на сумму 11 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) рассказало детали операции "Чистый город", в которой по данным СМИ, фигурирует бывший столичный депутат и бизнесмен Денис Комарницкий.

Как сообщает НАБУ, за схемой стоит преступная организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета. Теперь опубликованы записи переговоров подозреваемых.

"Ее члены использовали так называемую "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало. Это позволяло получать первоочередное право собственности на землю под этими сооружениями-призраками", - отметили в НАБУ.

Видео дня

Там добавили, что в 2023-2024 годах группа завладела земельными участками на сумму более 11 миллионов гривен. И пыталась присвоить еще шесть земельных участков стоимостью в 83 миллиона гривен.

"Во время проведения операции "Чистый город" проведено более 90 обысков. Обнаружено и изъято значительное количество документов и цифровых данных. В частности обнаружены и изъяты денежные средства, которыми оперировала преступная организация", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что сейчас руководитель преступной организации объявлен в розыск. Осуществляются активные следственные действия по установлению его места нахождения.

Между тем активистка Юлия Никитина отмечает, что на видео разговоров фигурантов "Чистого города" присутствуют депутат "УДАРа" и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев, депутат "БЮТ" Елена Марченко, а также заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич.

Операция "Чистый город": что известно

6 февраля СМИ сообщали, что НАБУ провело обыски у столичного бизнесмена и бывшего депутата Дениса Комарницкого. Тогда также стало известно, что речь идет об операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Впоследствии Комарницкого объявили в розыск на основании постановления детектива НАБУ. Отмечалось, что разоблачили его и еще 9 участников преступной организации. Тогда отмечалось, что предпринимаются действия, чтобы не допустить выезда Комарницкого за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: