Мужчина вез редкое животное в препарированном виде, что является преступлением.

Польские правоохранители на границе отобрали у гражданина Украины чучело крокодила, который оказался редким экземпляром.

Согласно официальному сообщению, пограничники в пункте пропуска Кросценко совместно с сотрудниками Таможенно-налоговой службы предотвратили попытку контрабанды препарированного крокодила, принадлежащего к исчезающему виду.

Как отмечается, 12 марта на въезд в Польшу прибыл 46-летний гражданин Украины. Во время пограничного контроля выяснилось, что в багажнике автомобиля находится упомянутое чучело. Как оказалось, это был редкий вид - узкокорый крокодил.

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При этом водитель не имел соответствующего разрешения на ввоз такого экземпляра, защищенного Вашингтонской конвенцией (CITES).

"В связи с нарушением законодательства экземпляр изъят. Дальнейшие процессуальные действия ведут сотрудники Подкарпатского таможенно-налогового управления в Перемышле", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что незаконный провоз через границу ЕС, и торговля образцами видов, исчезающих на территории Евросоюза является преступлением и наказываются лишением свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.

В Польше задержали украинку, которая торговала человеческими органами

Как писал УНИАН, в Польше пограничники по требованию Интерпола задержали гражданку Украины, приговоренную в Казахстане к 12 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке, которая специализировалась на торговле человеческими органами.

Женщину обвиняют в продаже 56 почек. По данным прокуратуры, 35-летняя фигурантка Ксения П. была задержана на железнодорожном пограничном переходе между Польшей и Украиной в соответствии с красным уведомлением Интерпола. По данным следствия, женщина была в международном розыске с ноября 2020 года.

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