Местонахождение этого хищника остается загадкой.

В самом сердце Центральной Африки живет нильский крокодил чудовищных размеров, хищник, на счету которого, по слухам, более 300 жертв. Его зовут Густав, и его легенда вдохновила голливудский фильм ужасов 2007 года "Первобытный". Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в статье для Forbes.

В то время как средний самец нильских крокодилов вырастает примерно до 4-5 метров и весит около 410 кг, Густав, по оценкам, имеет длину не менее 6,1 метра и весит более 907 кг. Это делает его одним из крупнейших нильских крокодилов, когда-либо зарегистрированных.

По словам Трэверс, его предполагаемый возраст - более 60 лет.

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"С таким огромным телом, размер Густава, вероятно, мешает ему охотиться на быстро движущуюся добычу, такую ​​как рыба или антилопа, подталкивая его к более крупным, медлительным животным и к людям. Его охотничьи угодья охватывают реку Рузизи и северные берега озера Танганьика, где местные жители давно шепчут истории о его смертоносном правлении. Пик наблюдений Густава пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х годов, а сообщения о его нападениях датируются 1987 годом", - говорится в публикации.

Как добавил автор, Густав отличается не только своими огромными размерами, но и необычным охотничьим поведением. В то время как нильские крокодилы обычно затаскивают свою добычу в воду и поедают ее, Густава неоднократно видели убивающим людей и оставляющим их тела:

"Эта жуткая закономерность привела к предположениям, что он убивает ради развлечения, а не ради пропитания. Некоторые местные жители утверждают, что он играет со своими жертвами, прежде чем выбросить их, что еще больше подпитывает его кровожадную репутацию".

Местонахождение Густава остается загадкой. Последнее подтвержденное наблюдение этого нильского крокодила-убийцы было в 2009 году, и хотя в 2019 году появились сообщения о том, что он был убит, никаких фотодоказательств или туши так и не было найдено.

Напомним, ранее биолог Скотт Трэверс рассказал историю о легендарном боевом коне Warrior, которого "немцы не смогли убить" во время Первой мировой войны.

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