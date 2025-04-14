Макс Назаров вел антиукраинскую деятельность, приглашая в свои эфиры пророссийских "политических экспертов".

Экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne" Макс Назаров не находится под стражей. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, он уплатил залог.

В издании напомнили, что Назарова подозревают в распространении российской пропаганды. 18 января СБУ сообщила ему о подозрении.

По данным СБУ, следствие собрало доказательства и получило выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность Назарова, подчеркнули в издании. Было установлено, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал собственный канал на YouTube, где активно распространял российскую пропаганду. Он приглашал в свои эфиры пророссийских "политических экспертов", многие из которых сейчас скрываются в России.

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В издании добавили, что 21 января Соломенский районный суд Киева отправил Назарова под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 12 миллионов гривень. Уже 19 марта суд продлил содержание обвиняемого под стражей и уменьшил ему залог с 12 до 8,5 миллионов гривень. Отмечается, что содержание под стражей продлили в пределах срока досудебного расследования - только на один месяц, до 18 апреля 2025 года.

Другие дела против пророссийских пропагандистов

Напомним, что в 2023 году СБУ задержала в Киеве очередного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста". Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество".

Кроме того, УНИАН писал, что охраннику поликлиники в Киеве Вадиму Мошкину, которого подозревают в оставлении людей в опасности после гибели двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие, подготовили еще одно подозрение. Мошкина и его жену подозревают в распространении пропаганды коммунистического режима.

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