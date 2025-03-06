Для сбора разведданных они "гастролировали" сразу по трем областям страны.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Как сообщил пресс-центр СБУ, они готовили серию воздушных атак на высоковольтные электролинии, чтобы обесточить часть северных регионов. Согласно материалам дела, агенты выезжали на местность и фиксировали геолокации потенциальных целей. Кроме того, они должны были выявлять и передавать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

Соратниками России оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый - 25-летний безработный. Их завербовали в 2024 году, когда они искали "быстрые заработки" в Telegram:

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"Для сбора разведданных фигуранты "гастролировали" сразу по трем областям Украины. В случае обнаружения "нужных" локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации. Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны".

Мужчин задержали по адресам проживания в Киеве. У них изъяли компьютерную технику и восемь мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ. Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ

Как сообщал УНИАН, ранее на Волыни задержали коллаборанта, который в начале полномасштабной войны возглавил оккупационную "полицию" в Новой Каховке. После этого он скрывался на территории Европейского союза.

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