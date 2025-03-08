Он имел секретную информацию о стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ при содействии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила высокопоставленного российского "крота" в государственных органах Украины. Фигуранта задержали во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщили в СБУ, агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию о стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Отмечается, что российская ФСБ завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

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СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него врагу выгодную для Украины информацию.

Как установило расследование, агент был завербован россиянами через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился сотрудничать с врагом за деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию - хотел переехать в РФ.

Среди задач, которые перед "кротом" ставила ФСБ, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. "Это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки", - говорится в сообщении.

Российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам Украины.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Предатели Украины

На Волыни задержали коллаборациониста, который в первые месяцы полномасштабного вторжения возглавлял оккупационную "полицию РФ" в Новой Каховке на Херсонщине. В СБУ отмечают, что в конце 2024 года фигурант вернулся в Украину и поселился в Волынской области, арендуя жилье у местного жителя, где он был задержан украинскими правоохранителями.

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