Правоохранители несколько лет прослушивали Комарницкого и его соратников и смогли установить детали дерибана.

Журналисты получили рассекреченные прослушки депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников преступной организации, которая занималась земельными вопросами и в которой фигурирует бывший столичный депутат и бизнесмен, "смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий. Об этом сообщает Bihus.Info.

Комарницкий пока не имеет никакого отношения к киевской власти, поскольку он был депутатом во времена мэра Леонида Черновецкого. Однако, отмечается, из записей стало известно, что он раздавал чиновникам и депутатам указания, "решал вопросы" и реализовывал земельные схемы.

Говорится, что правоохранители несколько лет прослушивали Комарницкого и ближайших его соратников в киевской власти и установили, что в 2023-2024 годах эта группа незаконно завладела земельным участком в центре Киева, оцененным в 11 млн гривен, и пыталась присвоить еще 6 земельных участков стоимостью более 83 млн гривен.

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Как свидетельствуют данные следствия, эта группа получала участки по "туалетной схеме", когда на подставных лиц регистрировали право собственности на мелкую недвижимость, а впоследствии получали участки под ней.

Издание напомнило, что подозрения по этому делу как члены организованной преступной группировки получили сам Комарницкий, работники его офиса, а также заместитель городского головы Киева Петр Оленич, который курирует ключевые земельные департаменты столицы, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев, депутат из этой комиссии Елена Марченко, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Впрочем, отмечается, рассекреченные прослушивания свидетельствуют, что сеть Комарницкого насчитывала по меньшей мере два десятка людей. В частности, на записях присутствует заместитель Киевского городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который согласовывает с Комарницким, какие вопросы нужно проголосовать на сессии.

Также на записях есть главный архитектор Киева, глава Департамента градостроительства Александр Свистунов, который получает указания об увольнении своего заместителя Татьяны Зайченко, которую "когда-то порекомендовал" Комарницкий. Между тем заместительницу Валентину Святину называют "понятным человеком".

"Засветилась" на записях и директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих, с которой упомянутый Оленич общается прямо во время встречи с Комарницким, а именно выясняет, можно ли "предлагать клиенту" земельный участок.

На записях заметили и директора КП "Спецжилфонд" Владимира Шария, которому менеджер Комарницкого сообщает о "вознаграждении за сотрудничество". Два заместителя Шария Геннадий Король и Вадим Шпачук упомянуты как назначенные от Комарницкого. Также, говорится в расследовании, на пленках может присутствовать и. о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков: мужчина на записях раскрывает "стоимость" документации детального плана территории в Киеве.

Фигурируют на записях также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, директор "Киевского института земельных отношений" Игорь Долинский, заместитель директора коммунального предприятия "Инженерный центр" Ярослав Федорук, директор коммунальной финансово-строительная компания "Житло-Инвест" Виктор Погребной.

Издание отмечает, что многочисленные разговоры о голосовании за нужные вопросы на сессии Киевсовета свидетельствуют о значительном влиянии Комарницкого и на депутатов. Так, с Владимиром Слончаком от фракции "Батькивщина" Комарницкий обсуждает размер взяток за оформление земельных участков в Киеве, коллегу Слончака по фракции Анну Свириденко упоминают как "партнершу по Мицкевича". По данным следствия, это один из земельных участков, которым завладела группа Комарницкого.

На появление расследования уже отреагировал глава Киевской МВА Тимур Ткаченко. Он требует немедленно уволить всех фигурантов.

"Это не просто моральный крах городской власти - это угроза безопасности для столицы. Потому что те, кто руководит Киевом, одновременно являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", - подчеркнул Ткаченко.

Он озвучил требование к городскому голове Виталию Кличко немедленно уволить всех фигурантов расследования BIHUS.Info, а также предоставить публичный отчет об увольнении тех, "кто уже становился фигурантом антикоррупционных расследований".

Кроме того, он отметил, что "город должен пересмотреть целесообразность существования более 1900 коммунальных предприятий, среди которых много "черных дыр" для бюджета".

Ткаченко инициировал создание должности заместителя начальника КГГА по вопросам соблюдения законности. По его мнению, ее должен занять кто-то из журналистов-расследователей или топ-менеджер прозрачного бизнеса.

Операция "Чистый город": что известно

В начале февраля стало известно, что НАБУ разоблачило преступную организацию, причастную к земельной коррупции в Киевском городском совете. В частности, прошли обыски у столичного бизнесмена и бывшего депутата Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом

Через несколько дней Комарницкого объявили в розыск. Директор НАБУ Семен Кривонос отмечал, что к поисковой операции привлечены значительные силы, в частности работники СБУ, Нацполиции, ориентированный личный состав Пограничной службы. "Я очень надеюсь, что вся правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не смог покинуть территорию Украины, и смог предстать перед судом", - отмечал Кривонос.

Впоследствии НАБУ раскрыло сенсационные детали громкого дела "смотрящего" за Киевом. Стало известно, что члены преступной организации использовали "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало. Это позволяло получать первоочередное право собственности на землю под этими сооружениями-призраками.

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