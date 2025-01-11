По предварительным данным, по меньшей мере семь человек получили телесные повреждения.

Вечером 10 января под Львовом автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии травмированы по меньшей мере семь человек.

Как сообщает полиция Львовской области, ДТП произошло вчера около 19.30 на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемне Львовского района.

Следователи установили, что произошло столкновение автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mеrcedes-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.

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"В результате ДТП водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - отметили в полиции.

Среди пострадавших - жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района. Полиция открыла уголовное производство. Виновнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Другие ДТП возле Львова: что известно

Утром, 15 декабря, стало известно о масштабной аварии на трассе Львов-Тернополь с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW. В аварии погибли семь человек, еще три человека госпитализированы.

Впоследствии Нацполиция задержала водителя легкового авто, который после ДТП скрылся с места аварии. После проверки правоохранители обнаружили, что 24-летний мужчина был пьян.

По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия.

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