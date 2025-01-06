По данным прокуратуры, водитель уже имел судимости – в частности, за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

В Варшаве водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего украинца и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает Радио Свобода. Помощь украинскому подростку оказал прохожий – военный. Парня забрали в больницу, однако он умер в результате серьезных травм головы и грудной клетки.

Известно, что инцидент произошел еще 3 января. О том, что погибшим является гражданин Украины, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили сегодня, 6 января.

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"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", – заявил на пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

Отмечается, что пока не известно, был ли погибший парень беженцем. Скиба заявил, что "это станет известно завтра, после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".

Водителя микроавтобуса уже задержали – произошло это 4 января. 43-летний Анджей К. на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он является работником курьерской службы и, по данным прокуратуры, уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы. Прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания водителя под стражей.

Анджею К. инкриминируют две статьи – совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия. Ими предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.

Инциденты с украинцами за рубежом

В Варшаве поляк ударил гражданку Украины в спину после того, как сбил ее на автомобиле. В сети тогда писали, что полиция посоветовала украинке не подавать заявление на нападавшего.

В ноябре в Греции группа людей с красными флагами напала на украинцев во время церемонии чествования памяти жертв Голодомора. Во время нападения получил травмы представитель украинского посольства.

Ранее также сообщалось, что в Германии во время конфликта, вспыхнувшего из-за военной агрессии России в Украине, убили украинского дальнобойщика. Правоохранители арестовали нескольких мужчин, один из них – гражданин Узбекистана.

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